Real Madrid terancam mendapatkan sanksi setelah laga derby yang mereka kalahi kemarin, Minggu, dari Atletico Madrid, dengan skor 2-1, dalam rangkaian pertandingan pekan ketujuh Liga Spanyol.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", laporan wasit laga derby, Miguel Angel Ortiz Arias, selain mencatat kartu-kartu kuning dan kartu merah sebelum akhir babak pertama, juga menyebutkan bahwa babak kedua dimulai terlambat 5 menit akibat kesalahan Real Madrid.

Wasit menyatakan dalam laporannya: "Babak kedua dimulai terlambat lima menit dari waktu yang ditentukan, karena tim tamu terlambat memasuki lapangan pertandingan."

Kita akan menunggu keputusan Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol terkait persoalan ini. Pasal 89, yang berkaitan dengan keterlambatan menghadiri pertandingan tanpa hal itu menghalangi berlangsungnya laga, menyatakan sebagai berikut: "Ketika sebuah tim tiba di fasilitas olahraga dengan keterlambatan yang mencolok dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, namun meskipun terlambat hal itu tidak menghalangi berlangsungnya pertandingan, atau ketika sebuah tim terlambat memasuki lapangan pertandingan, baik pada awal pertandingan maupun pada babak kedua, klub tersebut didenda dengan jumlah hingga 3.000 euro."

Ia melanjutkan: "Dalam kasus pelanggaran pertama yang diatur dalam pasal ini, para pihak yang bertanggung jawab langsung dihukum dengan larangan bertugas atau pengeluaran hingga dua bulan, sementara pelanggaran kedua dianggap sebagai perilaku buruk dari pelatih utama tim yang melanggar, yang dapat berujung pada pengusirannya dari lapangan dan larangan bertugas dari satu hingga tiga pertandingan."

Pada tahap awal, hal ini semestinya menghasilkan peringatan dari Komite Disiplin, sebagaimana yang biasa terjadi pada musim-musim sebelumnya. Hanya dalam kasus pelanggaran yang berulang, sekitar tiga pelanggaran, badan disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol menjatuhkan denda kepada klub, bahkan hukuman kepada Jose Mourinho.

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