Laporan media Turki mengungkap perkembangan baru dalam negosiasi klub Al Ittihad Arab Saudi dengan Fenerbahce untuk merekrut pemain internasional Maroko, Sofyan Amrabat, selama periode transfer musim panas yang tengah berlangsung, di tengah upaya "Sang Dekan" memperkuat lini tengah sebelum bergulirnya musim baru.

Al Ittihad telah menempatkan Amrabat sebagai salah satu prioritasnya, berdasarkan permintaan direktur teknik asal Jerman, Jens Wissing, yang berupaya merekrut seorang gelandang jangkar asing setelah kepergian pemain Brasil, Fabinho, dan berakhirnya perjalanannya bersama tim.

Menurut surat kabar Fanatik Turki, Al Ittihad mengajukan tawaran resmi senilai 15 juta euro, ditambah insentif dan bonus yang terkait dengan performa pemain, guna meyakinkan Fenerbahce agar melepas jasa bintang Maroko tersebut.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa manajemen Fenerbahce masih bersikeras untuk mendapatkan 20 juta euro bersih agar menyetujui penjualan Amrabat, yang menciptakan selisih finansial sekitar 5 juta euro antara tawaran yang diajukan Al Ittihad dan tuntutan klub Turki tersebut.

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Laporan-laporan menyebutkan bahwa negosiasi masih berlanjut antara kedua belah pihak, dalam upaya mencapai formula finansial yang memuaskan semua pihak, terutama karena Al Ittihad menganggap Amrabat sebagai salah satu nama paling menonjol yang diusulkan untuk memperkuat lini tengah, mengingat pengalaman besar yang dimilikinya baik di level Eropa maupun internasional.

Pemain Maroko itu merupakan salah satu elemen utama di skuad Fenerbahce, dan ia sebelumnya pernah membela klub Fiorentina serta Manchester United, di samping penampilan gemilangnya bersama timnas Maroko di turnamen-turnamen besar, yang menjadikannya incaran sejumlah klub selama bursa transfer saat ini.