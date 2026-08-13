Awal perjalanan Marino Pusic bersama Al Ahli sama sekali tidak mudah. Pelatih asal Belanda itu langsung dihadapkan pada ujian nyata sejak momen pertama, setelah menerima tanggung jawab menangani tim hanya beberapa hari sebelum bergulirnya Roshn League.

Kendati demikian, "Al Raqi" berhasil melewati Al Diriyah dan meraih kemenangan penting pada pekan pembuka, dalam sebuah laga yang menyingkap besarnya tantangan yang dihadapi tim kepelatihan sebelum peluit awal dibunyikan.

Kemenangan itu bukan sekadar tiga poin, melainkan datang setelah masa persiapan yang sangat singkat bagi sang pelatih bersama mayoritas elemen tim, di samping keberadaan sejumlah pemain yang tampil di Piala Dunia 2026 sebelum kembali dengan cepat ke suasana klub. Hal itulah yang membuat Pusic menilai bahwa mentalitas para pemain menjadi faktor paling menonjol dalam menentukan hasil pertandingan.

4 atau 5 hari yang menentukan perbedaan

Pusic berbicara usai pertandingan mengenai besarnya kesulitan yang ia hadapi sebelum ujian resmi pertamanya, seraya menegaskan bahwa ia tidak mendapatkan cukup waktu untuk mengenal para pemainnya dan menerapkan ide-idenya sesuai keinginannya.

Pelatih Al Ahli itu berkata: "Sebuah tantangan besar ketika Anda memainkan laga pertama bersama para pemain yang hanya saya lalui empat hingga lima hari bersama mereka. Pertandingan ini berjalan 50-50."

Ia menambahkan bahwa faktor waktu menjadi salah satu hambatan paling menonjol di hadapannya, tetapi ia mendapatkan bantuan besar dari mentalitas para pemain dan keinginan mereka untuk menjalankan apa yang dituntut di dalam lapangan, seraya menegaskan bahwa reaksi tim adalah hal terpenting yang ia peroleh dari pertandingan tersebut.

Toney, pengorbanan demi Al Ahli

Pusic secara khusus memuji para pemain yang tampil bersama tim nasional mereka di Piala Dunia, dengan menilai bahwa kondisi fisik mereka tidak mudah setelah musim yang panjang dan tekanan yang terus-menerus.

Pemain asal Inggris Ivan Toney menjadi contoh paling menonjol, setelah menjalani pertandingan penuh selama 90 menit, meski dengan upaya besar yang telah ia curahkan selama periode terakhir.

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Pusic berkata: "Saya menghormati para pemain kami yang tampil di Piala Dunia, sebagai contoh Ivan Toney yang bermain 90 menit hari ini."

Sang pelatih menilai bahwa kemampuan para pemain ini untuk berkorban dan memikul tanggung jawab sejak pertandingan pertama mencerminkan kepribadian yang kuat di dalam tim, terlebih karena Al Ahli membutuhkan pengalaman mereka saat menghadapi Al Diriyah.

Al Ahli membutuhkan ketenangan setelah gol

Pusic mengakui bahwa pertandingan berlangsung sangat ketat, dan bahwa Al Diriyah menampilkan level yang bagus meski baru saja promosi ke Roshn League.

Ia berkata: "Lawan menampilkan pertandingan yang indah, terlepas dari promosinya dari divisi utama. Titik yang menjadi hambatan adalah waktu, tetapi yang membantu kami adalah mentalitas para pemain."

Setelah Al Ahli mencetak golnya, tim merasakan tingkat kenyamanan yang lebih besar, dan itulah yang membantu mereka mengelola jalannya pertandingan dengan lebih baik, terutama di tengah kelelahan yang tampak pada sebagian elemen tim.

Sang pelatih menjelaskan: "Setelah kami mencetak gol, kami sedikit lebih lega, terutama karena sebagian pemain tim tampil di Piala Dunia, sehingga musim mereka menjadi panjang."

Pusic mengenal Al Ahli, dan berterima kasih kepada Roy Pedro

Ini bukanlah kali pertama Pusic mengikuti Al Ahli, karena ia menegaskan bahwa ia sudah mengenal klub ini sebelumnya, dan sebelumnya ia pernah mengikuti tim ini selama partisipasinya di edisi terdahulu Liga Champions Asia Elite.

Pelatih asal Belanda itu juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Roy Pedro, direktur olahraga Al Ahli, seraya memuji cara kerja di dalam klub.

Ia berkata: "Saya sudah mengenal klub ini sebelumnya, dan sebelumnya saya pernah mengikutinya di turnamen Asia terdahulu. Dan saya ingin berterima kasih kepada Roy Pedro, karena saya senang bekerja di bawah kepemimpinan orang-orang dengan mentalitas seperti ini."

Tampaknya Pusic memahami betul besarnya tugas yang menantinya, tetapi pada saat yang sama ia mendapatkan dorongan kuat sejak awal setelah meraih tiga poin pada penampilan resmi pertamanya.