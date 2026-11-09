Antara konsistensi performa gemilang dan kemunculan nama-nama baru, pekan kesepuluh Liga Elite Joy U-21 mengungkap sejumlah talenta yang layak diikuti, setelah sejumlah pemain menampilkan level menonjol bersama klub mereka, baik lewat gol-gol krusial, skill individu, maupun peran defensif yang berpengaruh.

Dengan memanasnya persaingan perebutan puncak kompetisi antara Al Ittihad dan Al Ahli, pentingnya turnamen ini semakin meningkat sebagai ruang untuk menemukan talenta muda yang berupaya membuktikan kemampuan mereka dan menarik perhatian tim pelatih. Pertandingan juga mendapat perhatian penonton yang lebih besar melalui penyiaran gratisnya di platform "STC TV", dengan pendaftaran melalui email atau nomor telepon.

Sultan Al Shuja: Talenta Al Hilal yang Terus Bersinar

Sultan Al Shuja melanjutkan penampilan istimewanya dengan kostum Al Hilal, setelah mencetak gol keduanya di Liga Joy saat menghadapi Damac, menegaskan kemampuannya menciptakan ancaman baik melalui pergerakan di sisi sayap maupun masuk ke jantung pertahanan.

Al Shuja merupakan salah satu pencetak gol terbaik Al Hilal di kategori U-18 musim lalu, dan ia memperlihatkan insting mencetak gol yang istimewa dalam menyikapi peluang, baik melalui kecepatan reaksi dan memanfaatkan bola rebound seperti yang ia lakukan menghadapi Al Fateh, maupun dengan menembus pertahanan lawan, sebagaimana tampak pada golnya ke gawang Damac, yang ia rayakan dengan gaya ala pemain Kolombia Jhon Duran, mantan penyerang Al Nassr.

Adnan Al Bishri: Gol Kelas Dunia dengan Kostum Al Ittihad

Meski Ammar Al Ghamdi kembali mencetak gol dan kiper Abdullah Falatah tampil gemilang, Adnan Al Bishri mencuri perhatian saat Al Ittihad menang 4-0 atas Al Ansar, setelah mencetak gol istimewa lewat tembakan keras dari luar kotak penalti yang mengejutkan kiper dan bersarang di pojok kiri.

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Al Bishri, yang hijrah ke Al Ittihad dari Al Ahli pada musim panas 2025, berhasil mencetak gol keduanya di kompetisi ini, setelah membuka pundi-pundi golnya pada pekan ketiga, menambahkan namanya ke daftar pencetak gol Al Ameed, sekaligus mencerminkan keragaman solusi serangan di dalam tim pemuncak klasemen tersebut.

Naif Al Shuwayrikh: Penyelamatan Luar Biasa yang Melindungi Al Nassr

Naif Al Shuwayrikh memang bukan pencetak gol dalam hasil imbang Al Nassr melawan Al Riyadh, namun ia menampilkan salah satu momen defensif terbaik di pekan kesepuluh, setelah memainkan peran krusial dalam menghindarkan timnya dari kekalahan berkat dua intervensi penting menggagalkan upaya lawan.

Bek Al Nassr yang baru pindah dari Al Hilal itu berhasil menyapu bola Battal Al Harthi dari garis gawang, sebelum kembali melakukan intervensi untuk menghentikan tembakan berbahaya di dalam kotak penalti pada babak kedua. Al Shuwayrikh memulai perjalanannya bersama Al Asfar pada Oktober lalu, memberikan indikasi positif atas kemampuannya memperkuat lini belakang tim.

Ziyad Aba: Brace yang Menyalakan Kembali Perebutan Pencetak Gol

Ziyad Aba memanfaatkan laga antara Al Ahli dan Al Ettifaq untuk mengembalikan kilau golnya, setelah mencetak dua gol dalam kemenangan Al Ahli 2-0, menegaskan bahwa ia memiliki kemampuan ofensif yang istimewa, khususnya dalam menembus dari sisi kanan dan menyikapi setengah peluang.

Aba merupakan salah satu nama yang bersaing di puncak daftar pencetak gol pada awal musim, sebelum rata-rata golnya menurun, namun ia kembali dengan kuat di pekan kesepuluh, menaikkan koleksinya menjadi 6 gol, sehingga memangkas selisih dengan rekannya Musa Adam, pemuncak daftar pencetak gol, menjadi hanya 3 gol, dan mengembalikan persaingan ke permukaan di dalam tim Al Ahli.

Ghali Al Shammari: Hat-trick yang Mengantarnya ke Pusat Sorotan

Ghali Al Shammari menjadi bintang paling menonjol di pekan kesepuluh, setelah memimpin Neom meraih kemenangan telak 4-0 atas Al Watan, dengan mencetak tiga gol yang menempatkannya dalam daftar pemilik hat-trick di edisi Liga Elite Joy musim ini.

Al Shammari memperlihatkan kecerdasan besar dalam pergerakan tanpa bola dan lolos dari jebakan offside, di samping penempatan posisi yang baik di dalam kotak penalti dan memanfaatkan ruang di antara para bek. Gol-golnya pun beragam antara kaki dan kepala, sehingga ia menampilkan pertunjukan ofensif yang lengkap dan menegaskan bahwa ia adalah salah satu nama paling menyita perhatian di pekan ini.

Al Shammari bergabung dengan daftar pemilik hat-trick musim ini, yang mencakup Mohammed Al Issa dari Al Ettifaq, Jefferson Ramos dari Al Fateh, Ammar Al Ghamdi dari Al Ittihad, Daniel Al Habib dari Al Feiha, dan Ziyad Aba dari Al Ahli, sebagai indikasi beragamnya talenta ofensif yang dihadirkan kompetisi ini.