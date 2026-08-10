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Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

48 Jam Krusial: Barcelona Percepat Langkah untuk Boyong Rodri

Transfers
LaLiga
Rodri
Barcelona
Manchester City
Spanyol
Inggris

Negosiasi Berlangsung Cepat antara Barcelona dan Manchester City

Klub Barcelona mempercepat langkah seriusnya untuk merampungkan transfer Rodri, bintang Manchester City, dalam waktu 48 jam.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Barcelona berencana mencapai kesepakatan awal pada Rabu lusa, mengingat negosiasi berlangsung dengan cepat, sehingga sang pemain bisa bergabung dengan tim Catalan itu bersama para pemain internasional Spanyol lainnya.

Rodri sendiri sebenarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Barcelona terkait empat musim mendatang, dan yang tersisa hanyalah persetujuan Manchester City atas proposal terakhir yang diajukan klub Catalan tersebut demi menuntaskan transfer.

Proses ini mendapat dorongan kuat pada Jumat lalu, ketika sang pemain memberi tahu Manchester City bahwa ia hanya akan bernegosiasi dengan Barcelona, sekaligus mengakhiri pembicaraannya dengan Real Madrid.

Rodri meminta untuk meninggalkan klub Inggris itu dengan cara yang elegan. Ia adalah pemain yang sangat dihormati di Manchester, sehingga klub akan berupaya mempercepat negosiasi agar ia dapat pergi dari tim dengan terhormat.

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Meskipun sejumlah media di Inggris menyebutkan bahwa Manchester City meminta 80 juta euro sebagai imbalan atas Rodri, kenyataannya transfer ini bisa dirampungkan dengan nilai yang mendekati 65 juta euro, mencakup nilai tetap dan variabel.

Barcelona dan Manchester City saat ini memang tengah melakukan negosiasi terkait rincian terakhir untuk mengakhiri kebuntuan, dan garis waktu mengarah pada pengumuman resmi transfer ini pada Rabu mendatang.

Rodri sendiri sudah mengakhiri liburannya di Ibiza dan menjadi siap untuk terbang ke Barcelona dalam beberapa jam mendatang, begitu Manchester City memberinya izin untuk menjalani pemeriksaan medis bersama klub Catalan tersebut. 

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