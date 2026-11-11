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VfB Stuttgart tampaknya siap melepas Bilal El Khannouss pada bursa transfer musim dingin mendatang. Demikian dilaporkan Sky.

Menurut laporan tersebut, Stuttgart bersedia bernegosiasi jika menerima tawaran mulai dari 40 juta euro ditambah bonus. Namun, sejauh ini belum ada negosiasi konkret dengan klub lain.

Galatasaray Istanbul kabarnya menjadi klub yang paling berminat. Klub papan atas Turki itu disebut sudah lama mengincar pemain serang asal Maroko tersebut. Namun, upaya mereka sejauh ini disebut belum beranjak dari tahap pemantauan.

El Khannouss terikat kontrak dengan VfB sejak musim panas lalu, setelah klub tersebut mengaktifkan opsi pembelian senilai 15 juta euro seusai masa peminjaman selama satu tahun dan merekrut pemain berusia 22 tahun itu secara permanen dari Leicester City.

Getty Images

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Bagaimana kiprah Bilal El Khannouss musim ini?

Setelah tampil meyakinkan pada musim perdananya, El Khannouss belum memenuhi ekspektasi tahun ini. Dalam 15 pertandingan kompetitif di semua ajang, ia hanya mencetak dua gol. Selain itu, sebelumnya muncul laporan bahwa ia kurang puas dengan menit bermain yang didapatnya di bawah pelatih Sebastian Hoeneß.

Pertandingan berikutnya S04 Bundesliga 12.30 VFB

Hal itu juga menjadi salah satu alasan VfB kini tampaknya mempertimbangkan untuk melepas El Khannouss pada musim dingin. Kontraknya di Stuttgart berlaku hingga 30 Juni 2029. Selain itu, kontraknya disebut memuat klausul pelepasan senilai 75 juta euro.

Di Galatasaray, pemain asal Maroko itu, misalnya, bisa menggantikan Leroy Sane di posisi sayap serang. Pemain asal Jerman itu, menurut laporan Sky, disebut-sebut menjadi kandidat untuk hengkang karena penampilannya sejauh ini kurang memuaskan.