Borussia Dortmund menyia-nyiakan kemenangan yang sudah di depan mata, setelah bermain imbang di kandang sendiri melawan Werder Bremen (2-2), Jumat malam, dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga, meski sempat unggul dua gol hingga 5 menit sebelum laga usai.

Dortmund mencetak dua gol pada menit ke-80 dan ke-85 melalui Daniel Svensson dan Nico Schlotterbeck secara berurutan.

Namun Bremen membalas dengan cepat lewat gol pada menit ke-88 melalui Ludovit Reis, sebelum Niclas Füllkrug menyamakan kedudukan secara dramatis pada menit ke-90+2.

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Dortmund menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 69%, serta melepaskan 18 tembakan, 11 di antaranya tepat sasaran, tetapi harus berhadapan dengan penampilan gemilang kiper Karl Hein.

Tim berjuluk Si Kuning-Hitam itu menambah koleksi poinnya menjadi 13 dari 5 pertandingan, sehingga sementara tetap berada di puncak klasemen, unggul 3 poin atas Bayern Munich di posisi kedua, yang memiliki 10 poin dari 4 pertandingan.

Raksasa Bavaria itu membutuhkan kemenangan atas Augsburg dengan hasil apa pun, Sabtu malam, untuk menyamai jumlah poin Dortmund dan merebut puncak klasemen berkat selisih gol. Sebelum pekan ini, selisih gol Bayern adalah +12 berbanding +7 milik Dortmund, dan hal itu tidak berubah setelah hasil imbang tersebut.

Freiburg, yang menempati peringkat ketiga, juga memiliki 10 poin dari 4 pertandingan, dan akan menghadapi Schalke pada hari Minggu, yang berarti mereka berpeluang menyusul jumlah poin Dortmund dan Bayern, sementara Bremen menambah koleksi poinnya menjadi 8 di posisi keempat.



