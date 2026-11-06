4 absen: Mourinho mengumumkan daftar resmi untuk menghadapi Valencia

Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengumumkan daftar pemain timnya untuk menghadapi Valencia, Sabtu besok, pada pekan ke-12 Liga Spanyol.
Pilihan Mourinho menyaksikan absennya sejumlah pemain, yaitu: Raul Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo Goes, dan Vinicius Junior.
Real Madrid menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Spanyol dengan 27 poin, sementara Valencia berada di peringkat ke-19 dengan 9 poin.
Berikut daftar lengkap pemain Real Madrid:
Penjaga gawang: Thibaut Courtois - Andriy Lunin - Mestre.
Lini pertahanan: Eder Militao - Dean Huijsen - Trent Alexander-Arnold - Ibrahima Konate - Marc Cucurella - Alvaro Carreras - Antonio Rudiger - Denzel Dumfries.
Lini tengah: Jude Bellingham - Eduardo Camavinga - Federico Valverde - Aurelien Tchouameni - Arda Guler - Bernardo Silva - Thiago.
Lini serang: Endrick - Kylian Mbappe - Espi - Brahim Diaz - Yan Diomande.