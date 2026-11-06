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4 absen: Mourinho mengumumkan daftar resmi untuk menghadapi Valencia

J. Mourinho
Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
LaLiga
Portugal
Spanyol

untuk mendekati puncak klasemen

Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, mengumumkan daftar pemain timnya untuk menghadapi Valencia, Sabtu besok, pada pekan ke-12 Liga Spanyol.

Pilihan Mourinho menyaksikan absennya sejumlah pemain, yaitu: Raul Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo Goes, dan Vinicius Junior.

Real Madrid menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Spanyol dengan 27 poin, sementara Valencia berada di peringkat ke-19 dengan 9 poin.

Berikut daftar lengkap pemain Real Madrid:

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VAL

VAL

LaLiga

07 Nov 2026

RMA

RMA

Penjaga gawang: Thibaut Courtois - Andriy Lunin - Mestre.

Lini pertahanan: Eder Militao - Dean Huijsen - Trent Alexander-Arnold - Ibrahima Konate - Marc Cucurella - Alvaro Carreras - Antonio Rudiger - Denzel Dumfries.

Lini tengah: Jude Bellingham - Eduardo Camavinga - Federico Valverde - Aurelien Tchouameni - Arda Guler - Bernardo Silva - Thiago.

Lini serang: Endrick - Kylian Mbappe - Espi - Brahim Diaz - Yan Diomande.

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