Kutukan cedera menerpa skuad klub Al-Ittihad Arab Saudi, jelang laga yang dinantikan melawan Al-Jazira dari Uni Emirat Arab di Liga Champions Elite Asia.

Al-Ittihad akan menghadapi Al-Jazira pada Selasa mendatang, di Stadion Mohammed bin Zayed di ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, dalam babak play-off kualifikasi menuju fase liga turnamen Elite Asia tersebut.

Surat kabar "Al-Riyadiyah" Arab Saudi menyebut bahwa Al-Ittihad akan menjalani laga tanpa 4 pemainnya, dipimpin oleh bek Arab Saudi Ahmed Sharahili dan gelandang asal Mali Mamadou Doumbia, yang tengah menjalani program rehabilitasi untuk pulih dari cedera.

Surat kabar itu juga mengungkap dua absen baru, yakni bek Saad Al-Mousa dan penyerang Talal Haji, di mana pelatih asal Jerman Jens Wissing, direktur teknik tim Al-Ittihad, memutuskan untuk mencoret keduanya dari laga karena belum siap.

Sebaliknya, para pemain lainnya akan siap untuk bergabung dalam daftar yang akan diumumkan pelatih asal Jerman itu 48 jam sebelum pertandingan.

Wissing akan bisa memanfaatkan jasa 13 pemain asing, yang mungkin menjadi 14 setelah rampungnya kontrak dengan gelandang asal Senegal Dion Lopy dari Almeria Spanyol.

Al-Ittihad berupaya memulai musim dengan kuat, melalui upaya melewati rintangan Al-Jazira, guna memastikan partisipasi pada edisi mendatang turnamen Asia tersebut, dengan harapan merebut kembali gelar yang absen dari lemari trofi mereka sejak 21 tahun lalu.

Perlu diingat bahwa Al-Ittihad mempersiapkan diri untuk musim baru dengan menjalani 4 laga persahabatan dalam pemusatan latihan di Spanyol, berhasil memenangi 2 di antaranya, atas Orlando Pirates dari Afrika Selatan 3-2, dan Las Palmas 2-1, sebelum kalah dari Real Mallorca 2-4, serta bermain imbang dengan Malaga 2-2.