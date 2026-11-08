Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengumumkan daftar skuad timnya untuk menghadapi Atletico Madrid yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Minggu, pada pekan ke-12 Liga Spanyol.

Pilihan Flick menandai absennya Dani Olmo, Jules Kounde, Rodri, dan Txavi Espart karena cedera, sementara pelatih asal Jerman itu memasukkan Hamza Abdelkarim ke dalam opsi serang Barca.

Berikut daftar lengkap skuad Barcelona untuk laga melawan Atletico Madrid:

Penjaga gawang: Joan Garcia - Szczesny - Livakovic.

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Bek: Joao Cancelo - Balde - Cubarsi - Christensen - Gerard Martin - Eric Garcia - Alex Campos.

Lini tengah: Brian Farinas - Gavi - Fermin - Pedri - De Jong - Bernal - Toncara.

Lini depan: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.