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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

4 absen: Flick kerahkan senjata Barcelona untuk laga melawan Atletico

H. Flick
Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
H. Abdelkarim
Jerman
Spanyol
Mesir

Persaingan Sengit di Puncak Klasemen La Liga

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengumumkan daftar skuad timnya untuk menghadapi Atletico Madrid yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Minggu, pada pekan ke-12 Liga Spanyol.

Pilihan Flick menandai absennya Dani Olmo, Jules Kounde, Rodri, dan Txavi Espart karena cedera, sementara pelatih asal Jerman itu memasukkan Hamza Abdelkarim ke dalam opsi serang Barca.

Berikut daftar lengkap skuad Barcelona untuk laga melawan Atletico Madrid:

Penjaga gawang: Joan Garcia - Szczesny - Livakovic.

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ATM

ATM

LaLiga

08 Nov 2026

BAR

BAR

Bek: Joao Cancelo - Balde - Cubarsi - Christensen - Gerard Martin - Eric Garcia - Alex Campos.

Lini tengah: Brian Farinas - Gavi - Fermin - Pedri - De Jong - Bernal - Toncara.

Lini depan: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.

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