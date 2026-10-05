390 Menit Bertahan: Tembok Pertahanan Arab Saudi Runtuh di Hadapan Kilau UEA

Ada angka-angka yang tidak hanya mencerminkan apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga mengungkap ujian sesungguhnya yang menanti salah satu pihak dalam pertandingan ketika berhadapan dengan sesuatu yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Dan pada final Piala Teluk 27, timnas Arab Saudi menemukan dirinya menghadapi ujian seperti ini, setelah berhasil membangun tembok pertahanan yang bertahan lama, sebelum berbenturan dengan kekuatan serangan terkuat di turnamen.

Timnas Arab Saudi akan menjalani laga puncak yang dinanti melawan Uni Emirat Arab, besok malam Selasa, pada final Piala Teluk 27, setelah menapaki jalannya menuju pertandingan terakhir tanpa gawangnya bergetar oleh satu gol pun sepanjang perjalanan mereka di turnamen, menjadikan pertahanan Arab Saudi sebagai salah satu senjata paling menonjol "Al-Akhdar" dalam upaya mengejar gelar.

Timnas Arab Saudi telah menjalani 390 menit di turnamen tanpa kebobolan satu gol pun, setelah memulai perjalanan mereka dengan kemenangan atas Kuwait dengan satu gol tanpa balas, lalu melanjutkan keunggulan pertahanan mereka melawan Oman dengan kemenangan tiga gol tanpa balas, sebelum mengatasi Irak dengan dua gol tanpa balas, kemudian bermain imbang tanpa gol dengan Qatar, sebelum memastikan lolos lewat adu penalti dengan skor 3-2.

Tembok Arab Saudi di hadapan badai Uni Emirat Arab

Ketangguhan pertahanan ini tidak datang dari ruang hampa, karena timnas Arab Saudi tampil sangat terorganisasi dalam transisi dan situasi bertahan, dengan memiliki penjaga gawang berpengalaman sekelas Mohammed Al-Owais, yang merupakan unsur penting dalam sistem "Al-Akhdar" dan memberikan lini belakang kestabilan yang lebih besar pada momen-momen paling sulit dalam pertandingan.

Pertandingan berikutnya KSA Gulf Cup 14.00 UAE

Namun ujian kali ini tampak berbeda, karena tembok Arab Saudi akan menemukan dirinya menghadapi tim yang hampir tak pernah berhenti mencetak gol sepanjang perjalanan mereka, sebab timnas Uni Emirat Arab masuk ke final sebagai pemilik lini serang terkuat di Piala Teluk 27, setelah menampilkan performa menyerang yang mencolok sejak awal turnamen.

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Timnas Uni Emirat Arab memulai perjalanan mereka dengan kemenangan telak atas Yaman dengan empat gol tanpa balas, lalu melanjutkan kilau serangan mereka melawan Bahrain dan menang dengan tiga gol tanpa balas, sebelum bermain imbang dengan Qatar dengan satu gol untuk masing-masing tim, kemudian meraih kemenangan dengan satu gol tanpa balas pada pertandingan berikutnya, menegaskan kepemilikan mereka atas kekuatan serangan yang mampu membuat perbedaan.

Dengan demikian, final Piala Teluk 27 menyajikan pertemuan istimewa antara dua senjata yang bertolak belakang; timnas Arab Saudi yang tidak membiarkan satu lawan pun menjangkau gawangnya sepanjang 390 menit, dan timnas Uni Emirat Arab yang membuktikan diri sebagai yang paling berbahaya di depan gawang, menjadikan pertandingan ini seperti benturan antara tembok kokoh dan serangan membara, dan siapa yang berhasil memaksakan kata akhirnya mungkin akan keluar dari Jeddah dengan membawa gelar Teluk.