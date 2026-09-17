37 Menit Sudah Cukup: Jesus Melayangkan Peringatan untuk Bintang-Bintang Barcelona

Gabriel Jesus, penyerang Barcelona, hanya bermain selama 37 menit dalam dua pertandingan Liga Spanyol (melawan Valencia dan Racing Santander) serta satu pertandingan Liga Champions Eropa (melawan Feyenoord), namun ia sudah mencetak dua gol.

Surat kabar Spanyol "AS" mengomentari penampilan Jesus dengan mengatakan: "Awal yang luar biasa dan peringatan bagi setiap orang yang meragukan manfaat merekrutnya. Ia tiba di Barcelona pada detik-detik terakhir di tengah pertanyaan seputar kebugaran fisiknya dan harga mahal yang dibayarkan kepada Arsenal untuk mendapatkannya (10 juta euro), tetapi pemain Brasil itu menjawab dengan cara terbaik yang mungkin: dengan gol. Golnya kemarin ke gawang Racing Santander sungguh luar biasa."

Jesus menyatakan pada hari perkenalan resminya di Barcelona: "Masalah lutut saya sudah menjadi masa lalu. Saya tidak berada di sini untuk membaik, karena saya sedang berada di puncak kebugaran fisik saya."

Dengan cara yang tegas ini, Gabriel Jesus ingin mengakhiri keraguan yang mengitarinya, dan ia telah beralih dari ucapan ke tindakan. Bagi seorang pesepakbola, cara terbaik untuk mengungkapkan pendapatnya adalah di atas lapangan, dan di sanalah pemain Brasil itu menampilkan permainan yang luar biasa.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa rata-rata pencetakan gol Jesus, untuk saat ini, tak dapat disangkal: dua gol dalam 37 menit berarti satu gol setiap 18,5 menit.

Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan, tetapi jelas bahwa ia bergabung dengan tim Catalan itu dengan semangat yang besar dan siap berjuang untuk menjadi pemain inti. Selain itu, ia memiliki karakteristik yang sangat cocok untuk Barcelona di bawah kepemimpinan pelatih Hansi Flick: kecepatan yang luar biasa, kemampuan menekan yang tinggi, kemampuan mengombinasikan permainan yang sangat baik, keserbagunaan posisi, dan pengalaman dalam laga-laga besar.

Gabriel Jesus menjadi pesaing kuat bagi seluruh penyerang Blaugrana musim ini, dan angka-angkanya menjadi peringatan keras bagi rekan-rekan setimnya serta pesan yang jelas bagi sang pelatih.

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