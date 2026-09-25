35 cedera dan 1701 hari absen: Real Madrid menghadapi mimpi buruk

Real Madrid nyaris tak sempat menarik napas usai memperkuat lini pertahanannya, sebelum hantu cedera kembali mengetuk pintu Valdebebas. Ibrahima Konate, yang direkrut klub pada musim panas ini untuk memperkuat jantung pertahanan, kembali dari pemusatan latihan Timnas Prancis dengan cedera keseleo ringan di lutut kanan, sehingga menjadi korban terbaru dari rentetan cedera yang menghantui para bek tim dalam beberapa tahun terakhir.

Meski cedera Konate tampak tidak serius untuk saat ini, waktu terjadinya menimbulkan kekhawatiran di internal Real Madrid, terlebih karena klub merekrutnya secara khusus untuk mengatasi krisis pertahanan kronis yang kian parah akibat cedera.

Real Madrid memang sudah mengalami absennya sejumlah pemain penting di jantung pertahanan; David Alaba pergi setelah lama berjuang melawan cedera, sementara Eder Militao tidak mampu memulai musim secara normal, sedangkan Antonio Rudiger membutuhkan pengelolaan cermat atas kondisi fisiknya.

Karena itu, klub pada dua bursa transfer terakhir memilih memperkuat posisi ini dengan merekrut Dean Huijsen dan Konate, di samping mempromosikan pemain muda Raul Asencio dan sesekali mengandalkan Aurelien Tchouameni di jantung pertahanan.









Namun kutukan jantung pertahanan tak kunjung berhenti. Dari delapan cedera yang menimpa Real Madrid sejak awal musim di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, empat di antaranya terjadi di posisi jantung pertahanan, yakni dua cedera untuk Asencio, satu cedera untuk Huijsen, dan satu lagi untuk Konate.

Angka-angka ini mengungkap besarnya masalah yang dialami Real Madrid selama tiga musim terakhir. Tujuh bek yang pernah masuk skuad tim selama periode ini mengalami 35 cedera, yang menyebabkan 1.701 hari absen.

Yang mencolok, krisis ini berlanjut pada awal musim ini, setelah tiga bek benar-benar mengalami masalah fisik: Asencio, Huijsen, dan Konate, demikian menurut surat kabar Spanyol "Marca".

Militao dan Alaba: Wajah Tersulit dari Krisis

Eder Militao tetap menjadi kasus yang paling mengkhawatirkan. Bek asal Brasil ini mengalami 8 cedera, yang menjauhkannya dari lapangan selama 700 hari, dan hanya tampil dalam 52 dari 179 pertandingan selama tiga musim terakhir.

Militao memulai musim ini dalam tahap pemulihan dari cedera panjang yang dialaminya pada April lalu, setelah sebelumnya diharapkan memimpin lini belakang menyusul kepergian Sergio Ramos dan Raphael Varane.

Adapun David Alaba, ia juga mengalami 8 cedera dan 607 hari absen, serta hanya tampil dalam 47 dari 179 pertandingan pada periode yang sama, sebelum akhirnya meninggalkan klub.

Rudiger dan Huijsen: Daftar yang Kian Panjang

Antonio Rudiger memikul beban absennya rekan-rekannya dalam waktu lama, tetapi ia sendiri juga mengalami cedera, setelah menderita 5 cedera dan absen selama 195 hari, dengan penampilan dalam 129 dari 179 pertandingan selama tiga musim terakhir.

Sementara Huijsen, pada musim pertamanya bersama Real Madrid mengalami lima masalah fisik dan absen selama 69 hari, sedangkan ia tampil dalam 40 dari 56 pertandingan pada musim lalu.

Asencio juga mengalami cedera; ia menderita tiga masalah fisik pada musim lalu yang membuatnya absen selama 31 hari, sebelum memulai musim ini dengan dua cedera yang menjauhkannya dari lapangan selama 44 hari.

Nacho dan Vallejo: Korban Terdahulu

Daftar bek yang mengalami cedera juga mencakup Nacho dan Vallejo, meski keduanya telah meninggalkan Real Madrid. Pada musim terakhirnya bersama klub, Nacho mengalami dua cedera dan absen selama 23 hari, sementara Vallejo mengalami empat cedera pada musim 2024-2025 yang membuatnya absen selama 76 hari.

Dengan demikian, Real Madrid mendapati dirinya menghadapi krisis berulang di posisi jantung pertahanan, di mana Konate datang ke tim untuk mencari stabilitas, tetapi ia justru dengan cepat masuk ke dalam daftar pemain cedera, sehingga memperbarui kekhawatiran akan berlanjutnya kutukan jantung pertahanan yang telah banyak merugikan klub dalam beberapa tahun terakhir.







