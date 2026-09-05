Erling Haaland mencatatkan pencapaian bersejarah baru dalam kariernya bersama klub-klub, saat Manchester City menang 1-0 atas Coventry City pada pekan ketiga Liga Primer Inggris, Sabtu sore ini.

Gol tersebut tercipta pada menit ke-26 lewat sundulan Haaland, setelah umpan silang dari Antoine Semenyo, sehingga pemain asal Norwegia itu menggenapkan koleksinya menjadi 300 gol.

Menurut CNN , Haaland mencetak 300 golnya bersama 4 klub sebagai berikut:

Molde Norwegia 20 gol dalam 50 pertandingan.

Red Bull Salzburg Austria 29 gol dalam 27 pertandingan.

Borussia Dortmund Jerman 86 gol dalam 89 pertandingan.

Manchester City 165 gol dalam 202 pertandingan.

Dengan gol ini, Haaland menjadi pemain dengan gol sundulan terbanyak sejak kedatangannya ke City pada musim 2022-2023.

Haaland juga mencetak gol ketiganya dalam 3 pertandingan musim ini, sehingga terus memimpin daftar pencetak gol terbanyak, bersama dengan Alexander Isak (Liverpool) dan Bruno Fernandes (Manchester United).

Pencapaian ini datang di saat Haaland terus tampil gemilang bersama City di bawah arahan pelatih Enzo Maresca, yang mengawali musim pertamanya dengan tiga kemenangan beruntun dan 9 poin di puncak klasemen sementara.