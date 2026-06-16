30%... Skandal Eropa di Piala Dunia 2026

Awal perjalanan tim-tim Eropa di Piala Dunia 2026 tidak sesuai harapan; justru babak pertama bagi Benua Tua ini berubah menjadi serangkaian hasil mengecewakan yang menempatkan mereka dalam posisi sulit di hadapan tim-tim dari Asia, Afrika, dan Oseania.

Setelah 10 tim Eropa memainkan pertandingan pertama mereka di turnamen ini, hanya 3 tim yang berhasil meraih kemenangan, sementara sisanya terhenti antara hasil imbang dan kekalahan, sebuah pemandangan langka bagi benua yang mendominasi empat edisi terakhir Piala Dunia antara tahun 2006 dan 2018.

Awalnya, Swiss bermain imbang 1-1 dengan Qatar, sebelum Skotlandia berhasil memberikan kemenangan pertama bagi Eropa dengan mengalahkan Haiti 1-0. Namun, Turki kemudian kalah 2-0 dari Australia, sementara Jerman mencetak kemenangan terbesar Eropa sejauh ini dengan menghancurkan Curaçao 7-1.

Di Grup 6, Belanda harus puas dengan hasil imbang yang menegangkan 2-2 melawan Jepang, sementara Swedia meraih kemenangan besar atas Tunisia dengan skor 5-1, yang merupakan salah satu dari tiga kemenangan Eropa satu-satunya di putaran pertama.

Kejutan terus berlanjut pada hari berikutnya, ketika Spanyol, juara Eropa, gagal mencetak gol ke gawang Cape Verde dan harus puas dengan hasil imbang tanpa gol yang mengejutkan, meskipun ada perbedaan kemampuan dan pengalaman antara kedua tim.

Belgia juga tergelincir saat menghadapi Mesir dan bermain imbang 1-1, setelah membutuhkan gol bunuh diri dari Mohamed Hani untuk meraih satu poin dari pertandingan tersebut.

Sementara itu, Bosnia dan Herzegovina hanya bermain imbang 1-1 melawan Kanada, sedangkan tim Ceko kalah dari Korea Selatan dengan skor 2-1, sehingga penderitaan perwakilan Eropa di edisi turnamen kali ini terus berlanjut.