Bintang asal Pantai Gading, Yan Diomande, tampil sebagai pemain pengganti dalam laga uji coba klubnya, Real Madrid, menghadapi Schalke, yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos 3-0.

Jaringan Defensa Central menyebutkan bahwa penampilan perdana Diomande hadir dengan sebaik-baiknya, karena ia menjadi pemain yang melakukan aksi menggiring bola terbanyak dalam pertandingan, meski hanya bermain selama 30 menit.

Diomande masuk ke lapangan pada menit ke-61 menggantikan Brahim Diaz, dan berhasil melakukan 3 aksi menggiring bola, sehingga menegaskan kecepatan serta kemampuannya untuk bermain langsung di lapangan lawan.

Ini merupakan salah satu kualitas yang menjadi taruhan besar Real Madrid, setelah klub itu menuntaskan transfernya dari Leipzig dengan nilai tetap 125 juta euro, ditambah 15 juta euro sebagai variabel.

Kemampuan menggiring bola dan menciptakan bahaya menjadi salah satu senjata paling menonjol yang ditunjukkan winger asal Pantai Gading itu musim lalu di Liga Jerman, hal yang ditegaskan oleh posisinya di puncak peringkat efektivitas menggiring bola di antara para pemain di lima liga besar sepanjang musim lalu, di antara mereka yang melakukan percobaan menggiring bola terbanyak.

Yan mencatatkan persentase keberhasilan mencapai 56,20%, dan hanya dalam waktu setengah jam, ia membuktikan kembali kemampuan tersebut, kali ini dengan seragam tim Kerajaan.

Dengan penampilan Real Madrid yang sangat kuat dan dominasinya atas laga melawan Schalke, Diomande menjadi bagian dari lini serang selama menit-menit akhir, periode yang selama itu tim mampu mencetak lebih banyak gol.

Pemain berusia 19 tahun itu hadir dalam beberapa serangan tim sepanjang babak kedua, dan menunjukkan keterampilan besar dalam pergerakannya bersama Carlos Espi, yang mencetak gol kedua. Ia juga membangun pemahaman yang baik dengan Vinicius Junior, di samping Jude Bellingham yang semakin mengukuhkan dirinya dalam perannya sebagai pemimpin di dalam ruang ganti tim.

Diomande menjalani menit-menit pertamanya bersama Real Madrid dengan penuh percaya diri dan kelancaran yang jelas, serta menyuguhkan pertandingan yang, meski ia bukan pemain paling menonjol dalam laga tersebut, meninggalkan kesan yang jelas tentang perannya sebagai pemain yang mampu membuat perbedaan; pemain yang cepat dalam duel satu lawan satu, dan tentu saja memiliki kemampuan mencetak gol.