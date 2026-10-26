Acara penyerahan penghargaan Ballon d'Or yang dijadwalkan digelar di ibu kota Inggris, London, pada Senin malam ini, tertunda selama 30 menit akibat masalah lalu lintas di kawasan tersebut.

Menurut sejumlah laporan media, trio pemain, yakni penyerang Bayern Munich asal Inggris Harry Kane, bintang Real Madrid asal Prancis Kylian Mbappe, dan sayap Barcelona asal Spanyol Lamine Yamal, merupakan kandidat terkuat untuk meraih penghargaan bergengsi tersebut.

Surat kabar Inggris "Independent" menyebutkan bahwa karena adanya kerumunan besar penggemar dan lautan massa di kawasan sekitar lokasi, para tamu mengalami keterlambatan untuk tiba di karpet merah, yang menyebabkan tertundanya dimulainya acara.

Atas dasar itu, acara yang akan dipandu oleh Kate Scott dan Thierry Henry tersebut ditunda dari pukul delapan malam waktu Greenwich (pukul sebelas malam waktu Mekkah Al-Mukarramah) menjadi pukul setengah sembilan malam waktu Greenwich.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa pemenang penghargaan Ballon d'Or akan diumumkan sekitar pukul sepuluh malam waktu Greenwich (pukul satu dini hari waktu Mekkah Al-Mukarramah).







