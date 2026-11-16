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Jose Mourinho mempertimbangkan untuk menyikapi kembalinya Vinicius Junior ke Real Madrid seusai jeda internasional dengan hati-hati. Pelatih asal Portugal itu ingin mengembalikan versi terbaik sang winger Brasil tanpa mengambil risiko yang bisa memengaruhi hasil tim.

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Mourinho tidak menutup kemungkinan sang pemain akan mengawali beberapa laga dari bangku cadangan, dengan kesempatan untuk membuat perbedaan di babak kedua, sebagai langkah awal untuk merebut kembali tempatnya di susunan pemain inti.

Menurut laporan situs Spanyol Defensa Central, Mourinho menilai masa kebersamaan Vinicius dengan timnas Brasil akan menguntungkan sang pemain. Ia berharap Vinicius bisa memanfaatkan suasana saat ini untuk memulihkan kepercayaan dirinya ketika kembali ke Madrid.

Gagasan yang sedang dipertimbangkan sang pelatih adalah menurunkan winger Brasil itu selama 30 atau 35 menit di babak kedua, alih-alih memainkannya sebagai starter sejak awal. Dengan begitu, Vinicius bisa memanfaatkan kecepatan dan kemampuan menggiring bolanya saat menghadapi para bek yang sudah menghabiskan sebagian besar tenaga mereka setelah satu jam bermain. Mourinho meyakini menit-menit tersebut dapat memberi Vinicius kesempatan untuk kembali merasa penting di dalam tim, terutama jika ia berhasil mengungguli lawannya dalam duel satu lawan satu. Hal itu bisa memperbesar peluangnya kembali ke susunan pemain inti pada laga-laga berikutnya.

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Gagasan tersebut tidak sekadar memberinya waktu bermain yang lebih sedikit, tetapi juga berkaitan dengan memberikan ruang yang cukup bagi pemain Brasil itu untuk terus mengulangi upaya serangan tanpa kehilangan kepercayaan diri jika gagal pada percobaan pertama. Menurut laporan yang sama, jika kalah duel dengan bek sayap lawan, ia bisa kembali mencoba dari sisi lapangan, meminta bantuan salah satu rekannya, atau bergerak untuk menerima bola di posisi yang lebih dekat ke kotak penalti.

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Laporan itu juga menilai waktu masuknya Vinicius dapat memberinya keunggulan taktis. Bek sayap yang sudah bertahan selama satu jam penuh mungkin masih mampu menjaga posisinya dengan baik, tetapi bisa lebih kesulitan mendapatkan bantuan pertahanan secepat yang dibutuhkan saat menghadapi winger Brasil tersebut, terutama ketika Vinicius menerima bola di ruang yang luas.

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Situasi pertandingan juga bisa membantu sang pemain memaksimalkan kemampuannya. Jika lawan sedang tertinggal dan terpaksa maju demi mengejar hasil imbang, Vinicius bisa menemukan ruang di belakang bek sayap untuk dieksploitasi. Sebaliknya, jika Real Madrid perlu mencetak gol melawan tim yang bertahan rapat, winger Brasil itu dapat memaksa para bek bergeser ke arahnya sehingga membuka ruang tambahan bagi rekan-rekannya di lini tengah.

Kepulangan Vinicius dari Brasil serta kondisi teknis dan fisiknya, ditambah karakter setiap pertandingan, tetap menjadi faktor penentu dalam menentukan cara memainkannya. Mourinho mempertimbangkan untuk memanfaatkan penampilan Vinicius di babak kedua guna mengembalikan pengaruhnya dalam menyerang secara bertahap, sembari memantau caranya menangani bola-bola pertama dan reaksinya ketika salah satu upayanya tidak berjalan sesuai keinginan.

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Laporan tersebut menilai bahwa jika Vinicius kembali mampu melewati bek sayap lawan dan meyakinkan rekan-rekannya untuk kembali mengandalkannya, hal itu bisa cukup untuk mengubah situasinya. Jika ia tampil berpengaruh saat masuk sebagai pemain pengganti, Mourinho akan memiliki alasan yang lebih kuat untuk mengembalikannya ke susunan pemain inti, setelah memilih untuk menangani kembalinya sang pemain secara bertahap.

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