Inter Milan terus melanjutkan aktivitas agresifnya di bursa transfer musim panas, dalam upaya memperkuat skuad dengan pemain-pemain yang mampu menjaga kilaunya di kancah domestik serta persaingannya di level kontinental.

Manajemen Nerazzurri menempatkan penguatan lini belakang sebagai prioritas utama selama Mercato saat ini, mengingat pentingnya posisi tersebut dalam gagasan tim kepelatihan untuk musim depan.

Oleh karena itu, lembaga penyiaran Inggris "BBC" menegaskan bahwa Inter telah memasuki negosiasi tingkat lanjut dengan klub Inggris Tottenham Hotspur untuk mendapatkan bek kiri Djed Spence.

Lembaga penyiaran Inggris itu memperkirakan bahwa nilai transfer tersebut tidak akan kurang dari 25,6 juta pound sterling, atau setara dengan sekitar 30 juta euro.

Pemain Inggris berusia 26 tahun ini menjadi target utama sang juara Serie A, setelah ia memperkuat statusnya di level internasional melalui partisipasinya di Piala Dunia, di mana ia telah menjalani delapan pertandingan bersama timnas Inggris.

Djed Spence tampil sebagai starter dalam 23 pertandingan bersama Tottenham di Liga Primer Inggris musim lalu, di saat klub London itu berjuang keras untuk menyelamatkan diri dari ancaman degradasi.

Sejak kepindahannya dari Middlesbrough ke Tottenham pada Juli 2022 dengan nilai 20 juta pound sterling, Spence telah menjalani 85 pertandingan bersama klub tersebut, hal yang mendorong Tottenham untuk mulai mencari alternatif yang mungkin guna mengisi posisi bek kiri.

Potensi transfer Djed Spence ini merupakan langkah penting dalam memperkuat lini pertahanan Inter Milan sebagai persiapan menghadapi musim depan.