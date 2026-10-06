30 juta dalam sekejap mata: Diomande menyaingi Vinicius

Diomande kini bukan lagi sekadar talenta yang ledakannya ditunggu-tunggu Real Madrid. Pemain asal Pantai Gading itu mulai mengirim sinyal jelas bahwa ia siap merebut tempatnya di antara para bintang tim. Selama jeda internasional, pemilik nomor punggung 10 di timnas negaranya ini terus menyita perhatian, sebelum kembali ke Real Madrid dengan nilai pasar baru yang menegaskan besarnya sorotan yang mengelilinginya.

Meski tidak mencetak satu gol pun, Diomande menjadi salah satu bintang paling menonjol di timnas Pantai Gading, setelah memainkan peran utama dan menentukan dalam dua kemenangan atas Ghana dan Somalia pada babak kualifikasi Piala Afrika, kemudian tampil sebagai pemain pengganti menghadapi Kamerun dan menyuguhkan babak kedua yang luar biasa, meski Pantai Gading kalah dengan skor tanpa balas.

Setelah penampilannya yang mencolok dengan seragam Real Madrid, gambaran transfer rekor itu mulai semakin jelas. Situs "Transfermarkt" menaikkan nilai pasarnya dari 90 menjadi 120 juta euro, menjadikannya pemain dengan lonjakan nilai terbesar di antara seluruh pemain La Liga.

Dalam hal ini, Diomande mengungguli rekannya di Real Madrid, Espi, yang nilainya naik dari 20 menjadi 40 juta euro, dan pemain Barcelona, Espart, yang melonjak dari 5 menjadi 25 juta. Pemain asal Pantai Gading itu juga menjadi pemain termahal keenam di La Liga, tepat di belakang Vinicius Junior, setelah nilai pemain Brasil tersebut turun menjadi 130 juta euro.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Tampaknya Diomande mulai menemukan area baru di lapangan. Setelah sebelumnya sayap kanan menjadi posisi favoritnya, ia tampil melawan Atletico Madrid di sayap kiri, dan di sana ia menyuguhkan menit-menit terbaiknya dengan seragam Real Madrid sejauh ini.

Meski Real Madrid keluar dari laga itu tanpa banyak hal positif, Diomande menjadi salah satu sumber ancaman paling menonjol di menit-menit akhir. Ia menuntaskan 4 dari 6 dribel yang sukses, angka yang sama dengan yang dicapai Kylian Mbappe dan Vinicius jika digabungkan, akurasi umpannya mencapai 90%, serta memenangi 9 dari 12 duel individu.

Pemain itu tampak lebih nyaman dan lepas di sayap kiri, posisi yang membuatnya bersinar bersama timnas Pantai Gading, hingga untuk pertama kalinya terlihat gambaran seorang pemain yang mampu membuat perbedaan juga bersama Real Madrid.









Sampel ini memang masih terbatas; Diomande baru bermain selama 292 menit, dan hanya menjadi starter pada dua laga melawan Rayo Vallecano dan Elche. Namun pelatih Jose Mourinho memperlakukannya sebagai calon bintang, bukan sekadar transfer termahal dalam sejarah klub.

Mourinho lebih memilih memberi pemain itu waktu dan pengalaman daripada membebaninya dengan tekanan 125 juta euro yang dibayarkan Real Madrid untuk mendatangkannya. Dengan angka-angka yang masih sederhana sejauh ini, terutama satu assist, Diomande berjalan dalam rencana bertahap dan terukur, tetapi bukan berarti perkembangannya dibekukan.

Angka-angka dari "BeSoccer Pro" mengungkap indikator yang lebih menarik; sang pemain mencatatkan, per 90 menit, 0,28 assist, 4,84 dribel sukses, 3,13 pelanggaran yang diperoleh untuknya, 1,42 umpan silang sukses, 8,83 duel menyerang yang dimenangi, dan 3,7 duel bertahan yang sukses.

Rata-rata ini melampaui rata-rata lima pemain sayap terbaik di La Liga, menjadi tanda bahwa Diomande secara bertahap mulai menunjukkan level yang membuatnya menjadi pemain muda terbaik di Bundesliga musim lalu.

Todd Eason, penemu bakat sang pemain di Florida, menegaskan bahwa kepribadian Diomande membantunya meraih sukses, dengan mengatakan kepada surat kabar "AS" bahwa pemain itu selalu lebih suka melibatkan rekan-rekannya dan membantu mereka tampil lebih baik, serta selalu menaikkan levelnya setiap kali level lawan meningkat.

Dan kini, tampaknya Diomande telah mencapai momen yang ditunggu-tunggu semua orang: tidak perlu tergesa-gesa menanti ledakannya, tetapi juga tak ada ruang untuk mundur. Sudah saatnya bintang Pantai Gading itu mulai menulis babak sejatinya bersama Real Madrid.



