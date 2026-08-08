3 Tawaran Eropa Selamatkan Pemain Al-Ittihad dari Neraka Bangku Cadangan

Masa depan Faisal Al-Ghamdi di dalam Al-Ittihad tampaknya kini terbuka untuk segala kemungkinan, setelah muncul perkembangan baru yang bisa mendorong sang pemain untuk menjalani pengalaman berbeda pada musim mendatang, di tengah persaingan ketat untuk mengamankan tempat inti dalam skuad "Sang Dekan".

Jurnalis Mohammed Al-Bukairi mengungkap datangnya 3 tawaran dari luar negeri kepada manajemen klub untuk mendapatkan jasa Al-Ghamdi, setelah tawaran tersebut diterima oleh sang pemain melalui agennya dalam beberapa waktu terakhir.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa tawaran itu datang dari klub-klub di Spanyol, Portugal, dan Yunani, sehingga gelandang Arab Saudi ini mendapati dirinya di hadapan lebih dari satu pilihan Eropa, di saat sikap final Al-Ittihad terhadap tawaran-tawaran tersebut belum ditentukan hingga kini.

Al-Ghamdi berharap manajemen Al-Ittihad segera menentukan sikap terhadap tawaran-tawaran itu sebelum akhir periode transfer musim panas, terutama karena ia berambisi menjalani pengalaman profesional baru di luar Arab Saudi, setelah sebelumnya pernah menjalani pengalaman di luar negeri.

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Sikap sang pemain ini muncul di tengah kekhawatirannya akan minimnya peluang bermain bersama Al-Ittihad, terutama dengan ketatnya persaingan di lini tengah dan keberadaan lebih dari satu nama yang mampu mengisi posisi yang sama, yang bisa membuatnya jauh dari partisipasi reguler pada musim baru.

Al-Ghamdi menanti keputusan manajemen Al-Ittihad terkait masa depannya, baik dengan menyetujui kepergiannya untuk menjalani pengalaman Eropa baru maupun mempertahankannya dalam barisan tim, di saat keinginan sang pemain untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain tampak menjadi faktor penentu dalam menetapkan tujuan berikutnya.