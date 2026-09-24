Timnas Arab Saudi bersiap menjalani laga kedua mereka di ajang Piala Teluk 27, ketika menghadapi Oman, di tengah penantian akan susunan pemain yang akan diandalkan Georgios Donis, terlebih setelah awal yang sulit menghadapi Kuwait yang berhasil dimenangkan Arab Saudi dengan skor tanpa balas.

Susunan pemain Timnas Arab Saudi mungkin akan mengalami sejumlah perubahan dibandingkan laga pertama, seiring keinginan tim pelatih untuk memberikan lebih banyak efektivitas serangan kepada tim, di samping melakukan penyesuaian di beberapa posisi, dengan persaingan yang terus berlanjut untuk mengamankan tempat inti dalam susunan pemain.

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Di antara perubahan yang paling mencolok yang mungkin terjadi adalah masuknya Firas Al-Buraikan di lini depan menggantikan Abdullah Al-Hamdan, setelah yang disebut terakhir tidak memberikan kontribusi serangan yang diharapkan selama laga melawan Kuwait, sehingga Al-Buraikan menjadi salah satu opsi yang tersedia untuk memimpin lini serang Arab Saudi menghadapi Oman.

Sultan Mandash juga mungkin muncul dalam susunan pemain inti menggeser Saleh Abu Al-Shamat, dalam sebuah perubahan yang bisa memberikan Timnas Arab Saudi lebih banyak kecepatan dan vitalitas di sisi sayap, terutama dengan kebutuhan tim untuk menemukan solusi yang lebih baik menghadapi organisasi pertahanan lawan.

Di lini belakang, nama Zakaria Housawi mencuat sebagai opsi yang mungkin untuk turun sejak awal menggantikan Muteb Al-Harbi, seiring keinginan Donis untuk melakukan sejumlah penyesuaian pada susunan pemain dan memanfaatkan kesiapan seluruh elemen dalam daftar skuad.

Perubahan-perubahan ini masih dalam ranah kemungkinan sebelum pengumuman resmi susunan pemain, namun masuknya Al-Buraikan, Mandash, dan Housawi bisa menjadi salah satu skenario paling dinanti menghadapi Oman, dalam laga yang di dalamnya Timnas Arab Saudi berupaya meraih kemenangan kedua mereka dan memastikan langkah baru menuju kelolosan.

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