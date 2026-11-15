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Dunia sepakbola Maroko menyaksikan sejumlah perkembangan berbeda, setelah Chamseddine El Alali, pemain Wydad Casablanca, mengalami cedera serius yang mengharuskannya menjalani operasi, pada saat komite disipliner di bawah Liga Nasional Sepakbola Profesional menjatuhkan sanksi kepada dua pemain Kawkab Marrakech, menyusul perkelahian yang pecah di antara keduanya usai pertemuan kedua tim di Liga Maroko.

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Shamsddine El Allali, pemain Wydad asal Maroko, menjalani operasi bedah yang sukses setelah mengalami cedera serius di bagian wajah pada laga persahabatan yang mempertemukan klub Merah dengan Difaa El Jadidi.

Situs "Hespress" Maroko menyebutkan bahwa cedera itu mengakibatkan pemain muda tersebut mengalami tiga keretakan di wajah, yang membutuhkan tindakan bedah dalam tiga tahap, yang kesemuanya berakhir dengan sukses, di tengah kelegaan di lingkungan klub terkait operasi yang berjalan tanpa komplikasi yang diumumkan.

El Allali diperkirakan absen dari latihan bersama Wydad hingga dua pekan, sebelum memulai kembalinya secara bertahap ke lingkungan tim, sesuai dengan perkembangan kondisi kesehatannya dan sejauh mana respons tubuhnya terhadap program rehabilitasi yang akan dijalaninya di bawah pengawasan tim medis.

Cedera ini merupakan pukulan telak bagi ambisi pemain muda tersebut, putra mantan internasional Maroko Rachid El Allali, yang berupaya memanfaatkan periode saat ini untuk membuktikan kemampuannya dan mengamankan tempat dalam perhitungan staf teknis klub Merah.

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El Allali berharap dapat melanjutkan kerja keras dan perkembangannya di barisan Wydad, namun cedera memaksanya menjauh sementara dari latihan dan kompetisi, sembari menunggu pemulihan kebugarannya dan kembali ke lapangan.

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Tim medis klub diperkirakan akan memantau tahapan pemulihannya secara cermat, sembari menghindari ketergesaan dalam kembalinya, demi mencegah komplikasi apa pun yang dapat memengaruhi masa depan olahraganya.

Sanksi menimpa dua pemain Kawkab Marrakech usai keributan

Di sisi lain, Komite Disiplin Liga Nasional Sepak Bola Profesional mengeluarkan keputusannya terkait peristiwa yang terjadi pada akhir pertandingan Kawkab Marrakech dan Wydad, yang berakhir dengan cekcok antara para pemain tim Marrakech, Amine El Waad dan Hamza El Ismaili.

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Komite memutuskan menghukum kedua pemain dengan larangan bermain satu pertandingan untuk masing-masing, di samping mendenda setiap pemain sebesar 10 ribu dirham, terkait keributan yang pecah di antara keduanya setelah peluit akhir pertandingan.

Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Kawkab Marrakech atas Wydad dengan skor 2-1, dalam rangkaian pekan ketujuh Liga Profesional Maroko, pada laga yang menyaksikan ketegangan di dalam lapangan, sebelum kondisi tegang itu berlanjut hingga setelah berakhirnya pertandingan.

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Sanksi ini datang pada waktu yang penting bagi Kawkab Marrakech, yang menampilkan hasil-hasil positif di kompetisi domestik, karena memuncaki klasemen dengan 16 poin, unggul dua poin atas Wydad yang menempati peringkat ketiga dengan 14 poin, dan unggul selisih gol atas klub Meknes yang menduduki posisi runner-up.

Dengan demikian, Kawkab Marrakech menghadapi tantangan tambahan berupa mengatasi absennya para pemainnya pada pertandingan mendatang, bersamaan dengan upayanya mempertahankan puncak klasemen liga dan melanjutkan hasil-hasil kuatnya, sementara Wydad menunggu kembalinya pemainnya yang cedera, di tengah harapannya memangkas jarak dengan tim-tim papan atas.