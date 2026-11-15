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Timnas Inggris menjadi tamu berat bagi Spanyol, malam ini Minggu, di Stadion Metropolitano, pada penutupan fase grup UEFA Nations League.

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Dalam laporannya, surat kabar AS menyebutkan bahwa apa yang akan disaksikan Stadion Metropolitano akan menyerupai peragaan busana Cibeles dalam dunia sepakbola, dengan kehadiran sejumlah besar pemain terkemuka yang mendominasi panggung dan memiliki nilai pasar tertinggi di dunia.

Nilai pertemuan ini diperkirakan mencapai sekitar 3 miliar euro, menurut platform Transfermarkt, ketika menggabungkan nilai pasar para pemain tim asuhan pelatih Thomas Tuchel (1.482,50 miliar euro) dan pelatih Luis de la Fuente (1.432 miliar euro).

Memimpin kumpulan bintang ini adalah Lamine Yamal, yang bergabung dengan pemusatan latihan timnas Spanyol pada Jumat lalu.

Berkat awal musim yang menakjubkan, setelah mencetak 13 gol dan memberikan 12 assist, Yamal terus memuncaki daftar pemain dengan nilai tertinggi di dunia, dengan nilai mencapai 220 juta euro.

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Ada 3 pemain Barcelona lainnya yang nilai pasarnya melampaui 100 juta euro, yaitu Pedri (150 juta euro), Fermin (110 juta), dan Pau Cubarsi (100 juta).

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Adapun Jude Bellingham, yang menampilkan performa luar biasa dalam beberapa bulan terakhir, memuncaki daftar pemain timnas Inggris dari segi nilai pasar, karena nilainya mencapai 160 juta euro.

Nilai masing-masing Elliot Anderson (120 juta euro), Declan Rice (120 juta), dan Rogers (120 juta) juga melampaui batas 100 juta euro.

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Lini penjagaan gawang menarik perhatian secara khusus. Ketiga penjaga gawang timnas Spanyol, yang masuk dalam daftar kandidat penghargaan Yashin untuk penjaga gawang terbaik tahun ini, memiliki nilai pasar gabungan sebesar 107 juta euro, yaitu Joan Garcia (45 juta), David Raya (30 juta), dan Unai Simon (22 juta).

Sebaliknya, nilai pasar para penjaga gawang Inggris, yaitu Trafford (35 juta euro), Pickford (13 juta), dan Steele, tidak mencapai 50 juta euro.

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Di samping Pau Cubarsi, daftar pemain bertahan dengan potensi besar mencakup Dean Huijsen, yang nilainya mencapai 60 juta euro, dan Konsa (50 juta).

Yang juga mencolok adalah selisih besar nilai pasar antara peraih Ballon d'Or, Harry Kane (60 juta euro), dan Lamine Yamal (220 juta), meski alasannya jelas dalam kasus ini, yaitu selisih usia yang mencapai 14 tahun di antara keduanya.

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Pada 13 Juli lalu, Lamine Yamal merayakan ulang tahunnya yang ke-19, dan hanya 15 hari kemudian, Kane meniup 33 lilin untuk merayakan ulang tahunnya.

Tak diragukan lagi bahwa daftar pemain besar ini tidak akan ada habisnya. Ada bek-bek sayap seperti Pedro Porro (45 juta euro) dan Cucurella (60 juta), gelandang serang seperti Eze (60 juta), Barrios (70 juta), dan Baena (45 juta), serta pemain sayap seperti Nico (40 juta) dan Gordon (80 juta).

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Semua nama ini berkumpul dalam perpaduan sepakbola yang istimewa, dalam pertemuan luar biasa yang memiliki karakter khusus di Stadion Metropolitano ini.