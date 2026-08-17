Laporan-laporan dari Spanyol menyebutkan bahwa sebuah persaingan dini tengah disiapkan antara Real Madrid dan Barcelona terkait salah satu transfer yang menjanjikan dari La Liga.

Musim lalu telah menyaksikan terungkapnya ketertarikan dua raksasa La Liga terhadap salah satu bintang divisi dua, di samping Villarreal dan sejumlah klub besar lainnya.

Hal ini terkait dengan pemain muda Sergio Martinez, yang menorehkan awal yang tidak biasa di La Liga pada usia 19 tahun bersama Racing Santander, di mana ia turut menyumbang hasil imbang 2-2 timnya pada laga pembuka mereka di kompetisi tersebut, kemarin Minggu.

Surat kabar as menyebutkan bahwa penampilan gemilang Martinez dan golnya kembali menyeret ke permukaan ketertarikan klub-klub besar yang memang telah bergerak untuk mendapatkannya musim lalu.

Pencetak gol termuda di abad ke-21

Martinez, yang lahir di kota Laredo pada tahun 2007, tampil sebagai starter bersama Racing melawan Villarreal, dalam penampilan pertamanya di Liga Spanyol, dan mencetak gol menawan lewat tendangan keras ke pojok atas gawang Luiz Junior.

Kecepatan tendangan itu mencapai 126,7 kilometer per jam, menurut data Liga Spanyol.

Awal ini datang hanya satu tahun setelah penampilan pertamanya bersama tim utama Racing, ketika ia bermain beberapa menit melawan Castellon dalam sebuah pertandingan resmi pada tahun 2025.

Saat ini Martinez berusia 19 tahun dan 93 hari, menjadikannya pemain termuda yang mencetak gol untuk Racing pada penampilan perdananya di Liga Spanyol sepanjang abad ke-21.

Martinez, yang baru saja dipromosikan dari tim muda, bermain di posisi gelandang dan mahir dengan kaki kanan. Meski masih menyandang nomor yang terdaftar bersama tim cadangan, ia telah dipromosikan ke daftar tim utama.

Real dan Barcelona: 3 juta menyulut persaingan baru

Sebelum penampilan gemilangnya di La Liga, Real Madrid, Barcelona, dan Villarreal sebelumnya telah bergerak selama musim lalu untuk merekrutnya, pada periode bursa transfer musim dingin lalu.

Namun, Martinez lebih memilih untuk bertahan bersama Racing, meskipun itu berarti ia harus bermain secara reguler bersama tim cadangan klub, dan pada periode itu ia juga menolak pindah ke Mirandes di divisi dua.

Real, Barcelona, dan Villarreal masih terus memantau perkembangan pemain tersebut, yang memperpanjang kontraknya dengan Racing pada November lalu hingga 30 Juni 2029.

Racing menyadari bahwa nilai klausul pelepasan dalam kontrak Martinez, yakni 3 juta euro, bisa menjadi sangat menggoda jika ia terus menampilkan level yang sama di Liga Spanyol, namun mereka akan berupaya melindungi talenta ini dengan segala cara yang mungkin.