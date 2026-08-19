Barcelona semakin dekat untuk merampungkan sebuah transfer penting yang direncanakan klub Catalan itu guna mengamankan masa depan posisi penjaga gawang, menyusul berakhirnya kontrak Wojciech Szczesny pada Juni 2027.

Menurut laporan Sport yang mengutip situs Index HR asal Kroasia, Barcelona dan Fenerbahce telah mencapai kesepakatan awal terkait kepindahan penjaga gawang Kroasia Dominik Livakovic dengan nilai sekitar 3 juta euro, ditambah sejumlah variabel lainnya.

Surat kabar Spanyol itu menegaskan bahwa negosiasi antara kedua klub sudah sangat maju, tetapi belum mencapai tahap penuntasan akhir.

Rencana Barcelona

Rencana awal Barcelona adalah merampungkan perekrutan kiper Kroasia tersebut, kemudian meminjamkannya selama satu musim ke Dinamo Zagreb, dengan catatan ia akan kembali ke klub Catalan itu setelah masa peminjaman berakhir untuk mengisi posisi penjaga gawang kedua di belakang Joan Garcia, yang diandalkan klub untuk menjadi kiper utama.

Pada saat yang sama, Barcelona tidak menutup kemungkinan adanya opsi lain untuk masa depan Livakovic, di antaranya meminjamkannya ke klub yang berbeda, atau bahkan mendaftarkannya dalam skuad tim utama musim ini, jika aturan batas maksimum gaji memungkinkan klub untuk merampungkan pendaftarannya.

Peran agen pemain

Agen Livakovic, Andy Bara, memainkan peran penting dalam negosiasi ini, berkat hubungan baiknya dengan Barcelona, karena ia turut membantu mencapai formula yang dapat memuaskan semua pihak.

Penampilan yang ditunjukkan sang kiper selama Piala Dunia 2026 juga berkontribusi dalam meyakinkan direksi olahraga klub Catalan itu akan manfaat merekrutnya, terlebih karena Barcelona ingin menuntaskan transfer ini lebih awal alih-alih menunggu hingga kepergian Szczesny.

Pengalaman sebelumnya di Spanyol

Livakovic memiliki pengalaman sebelumnya di La Liga Spanyol, setelah ia bergabung dengan Girona dengan status pinjaman dari Fenerbahce, tetapi ia tidak bermain dalam satu pertandingan pun bersama tim, sebelum masa peminjamannya berakhir lebih awal.

Periode tersebut menimbulkan ketegangan antara sang kiper dan pelatih Girona, Michel, setelah pelatih itu menjelaskan bahwa Livakovic memberitahunya tentang keinginannya untuk tidak melanjutkan atau bermain, karena ia ingin menjaga opsi-opsinya jelang Piala Dunia dan mencari klub baru. Setelah kepergiannya, Marc-Andre ter Stegen menjadi penggantinya di Girona.