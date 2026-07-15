3 gol dalam dua laga persahabatan... Apakah Al-Ahly telah menemukan pengganti Ivan Toni?

Para pendukung Al-Ahli Saudi belum mengalami masa-masa terbaiknya, setelah kekalahan telak yang diderita tim tersebut saat menghadapi Holstein Kiel dari Jerman dalam pertandingan persahabatan, namun mereka mungkin akan mendapatkan kompensasi yang pantas melalui perekrutan penyerang baru.

Al-Ahli kalah 1-4 dari Holstein Kiel, yang bermain di liga divisi dua Jerman, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada hari Rabu ini di kamp pelatihan luar negeri “Al-Raqi” di Austria.

Satu-satunya gol Al-Ahli dicetak oleh penyerang asal Brasil, Ricardo Matias, yang memanfaatkan umpan datar keras yang dilepaskan oleh rekan senegaranya, Matheus Gonçalves, dari tepi kotak penalti. Kiper tim Jerman sempat menepis bola tersebut, namun bola masih sampai kepadanya di depan gawang yang kosong sehingga ia berhasil menceploskannya ke dalam gawang.

Gol tersebut menjadi gol ketiga yang dicetak Matias bersama Al-Ahly di kamp pelatihan luar negeri di Austria, setelah sebelumnya mencetak dua gol saat mengalahkan Salfeldn dari Austria dengan skor 8-0 dalam pertandingan persahabatan pertama.

Para pendukung Al-Ahly berharap pemain muda asal Brasil ini bisa menjadi pengganti yang tepat bagi penyerang Inggris Ivan Tony di musim baru, terutama karena tim ini mengalami kesulitan besar tanpa kehadirannya, mengingat tidak adanya penyerang cadangan yang bisa menggantikannya.

Pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, mengandalkan Firas Al-Buraikan dalam pertandingan-pertandingan yang dilewatkan oleh Ivan Tony, namun ia tampil lebih baik sebagai penyerang kedua daripada sebagai penyerang utama.

Perlu diingat bahwa Ricardo Matias bergabung dengan Al-Ahly pada bursa transfer musim dingin lalu, datang dari Internacional Brasil, namun ia hanya tampil bersama tim U-21 di Liga Elite.