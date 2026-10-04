3 dari 3.. taruhan Jesus mempermalukan Ronaldo

Gonzalo Ramos, penyerang timnas Portugal, mencuri perhatian selama jeda internasional kali ini, setelah penampilan menakjubkan yang ia tunjukkan di bawah kepemimpinan Jorge Jesus.

Ramos merupakan pelapis utama bagi sang legenda Cristiano Ronaldo, tetapi setelah kepergian Ronaldo dari kamp "Brasil Eropa", penyerang Milan itu mendapatkan kesempatan di susunan pemain utama.

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Ramos duduk sebagai cadangan pada laga pertama melawan Wales yang dimenangkan timnas Portugal dengan skor 1-0, dan masuk menggantikan Cristiano Ronaldo selama 23 menit.

Namun setelah kepergian Ronaldo, Ramos tampil sebagai starter dalam 3 pertandingan beruntun, yaitu dua pertandingan melawan Norwegia dan satu pertandingan melawan Denmark, serta berhasil mencetak 3 gol dan memberikan satu assist.

Ramos tampil dengan level yang luar biasa di dalam kotak penalti, mampu memanfaatkan setengah peluang yang tersedia baginya, serta bekerja keras dalam melancarkan tekanan terhadap lawan, sehingga membalas kepercayaan Jorge Jesus.

Perlu dicatat bahwa timnas Portugal meraih nilai sempurna dalam 4 pertandingan beruntun, dengan mengalahkan Norwegia 2-1 dalam dua kesempatan, menang atas Denmark 4-2, dan Wales 1-0.