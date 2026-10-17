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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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3 cedera membuat Barcelona kalang kabut menjelang duel kontra Paris, Flick pun menahan napas

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
LaLiga
G. Martin
E. Garcia
J. Kounde
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Champions League
Spanyol
Prancis

Malam Lima Gol yang Tak Tuntas

Barcelona menerima kabar yang mengkhawatirkan setelah kemenangan besarnya atas Real Betis dengan skor (5-2) di Stadion "La Cartuja", dalam laga pekan kesembilan Liga Spanyol, setelah Eric Garcia, Gerard Martin, dan Jules Kounde mengakhiri pertandingan dengan mengalami masalah fisik, hanya 3 hari sebelum menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions.

Radio "Cadena SER", mengutip jurnalis Santi Ovalle, menyebutkan bahwa indikasi awal tidak menunjukkan adanya cedera serius, namun kondisi ketiga pemain tersebut akan dievaluasi, dengan menanti hasil pemeriksaan medis yang dijadwalkan besok, Minggu, untuk menentukan tingkat kesiapan mereka menghadapi laga Eropa yang dinantikan.

Eric Garcia memicu kekhawatiran terbesar

Eric Garcia tampak menjadi sumber kekhawatiran terbesar di dalam tim kepelatihan yang dipimpin Hansi Flick, setelah ia harus meninggalkan lapangan pada menit-menit terakhir laga melawan Betis, akibat merasakan nyeri di paha kanannya.

Bek tersebut sebelumnya masuk sebagai pengganti Gerard Martin di antara kedua babak, sebelum mulai berulang kali memegangi pahanya seiring berjalannya pertandingan, dan ketika ia merasa nyeri itu tidak membaik, ia berbaring di lapangan dan meminta untuk keluar.

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20 Okt 2026

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Perkiraan awal menunjukkan kemungkinan cedera tersebut hanya berupa benturan, namun Barcelona menanti hasil pemeriksaan medis untuk memastikan sifatnya, di tengah keraguan mengenai kemampuan pemain itu untuk tampil melawan Paris Saint-Germain, mengingat sempitnya waktu pemulihan yang tersedia.

Indikasi yang lebih optimistis

Gerard Martin juga mengalami masalah fisik pada babak pertama, dan meski ia mencoba melanjutkan permainan, ia tidak kembali ke lapangan setelah jeda, sehingga Eric Garcia masuk menggantikannya.

Sementara Jules Kounde mengakhiri pertandingan dengan merasakan sedikit ketidaknyamanan, namun indikasi awal mengenai kondisinya tampak lebih melegakan, dan ia tidak diperkirakan mengalami masalah besar.

Menurut laporan tersebut, Kounde dan Gerard Martin mungkin bisa ikut terbang bersama tim ke Paris, jika proses pemulihan keduanya berjalan sesuai harapan dalam beberapa jam ke depan.

Flick menanti hasil pemeriksaan

Ketiga cedera tersebut menempatkan Hansi Flick di hadapan tantangan terkait penyusunan lini belakang Barcelona sebelum laga yang dinantikan melawan Paris Saint-Germain, terutama karena tim hanya memiliki waktu beberapa hari untuk memulihkan para pemainnya yang cedera.

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