Nama pelatih Italia, Antonio Conte, dikaitkan dengan kursi kepelatihan Al Ahli Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir, sebagai salah satu kandidat yang diajukan untuk menggantikan pelatih Belanda Marino Pusic, di samping pelatih Portugal Nuno Santo, di tengah upaya manajemen klub untuk menuntaskan urusan pelatih setelah menurunnya hasil dan performa.

Al Ahli menghadapi dilema finansial sebelum mengambil keputusan memecat Pusic, sebab mereka perlu menyediakan sekitar 7,5 juta euro, yang merupakan nilai kewajiban tersisa dalam kontraknya. Hal itu menempatkan manajemen pada tantangan besar sebelum memasuki negosiasi dengan pelatih sekelas Conte, yang memiliki rekam jejak kepelatihan gemilang dan pengalaman sukses di lapangan Eropa.

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Meski nama pelatih Italia itu menggoda, ada 3 rintangan yang dapat membuat kedatangannya ke Al Ahli sulit pada tahap saat ini, sekalipun ia benar-benar sudah masuk dalam perhitungan manajemen.

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Tuntutan finansial dan kondisi ekonomi

Imbalan finansial menjadi salah satu kendala paling menonjol dalam mendatangkan Conte, mengingat nilai tinggi yang mungkin dibutuhkan untuk merekrut pelatih sekelasnya, baik dari sisi gaji maupun staf kepelatihan pendukung.

Langkah ini datang pada waktu ketika Al Ahli menghadapi kewajiban finansial besar, setelah mereka dituntut menyediakan 7,5 juta euro untuk mengakhiri kontrak Pusic. Jumlah itu memberi tekanan tambahan pada anggaran klub, dan membuat gagasan untuk masuk ke dalam komitmen finansial baru yang besar menjadi lebih rumit, terutama di tengah ketidakjelasan keinginan untuk menggelontorkan investasi tambahan dalam jumlah besar pada periode saat ini.

Waktu perekrutan dan sulitnya membangun proyek teknis

Conte biasanya lebih memilih mengemban tanggung jawab di awal musim, agar ia mendapatkan waktu yang cukup untuk mengevaluasi elemen-elemen tim, menentukan kebutuhannya, serta menerapkan ide teknis dan taktiknya sejak masa persiapan, ketimbang menerima tim di pertengahan musim dan berusaha mengubah arahnya di bawah tekanan pertandingan dan hasil.

Faktor ini tampak penting dalam perhitungan Al Ahli, yang membutuhkan penanganan cepat atas masalah teknisnya, tetapi pada saat yang sama tidak memberikan pelatih baru kemewahan untuk memulai dari nol, terutama karena tim telah memasuki kompetisi musim ini, dan setiap perubahan dalam gaya bermain atau bentuk susunan pemain membutuhkan waktu hingga hasilnya terlihat.

Perlunya kejelasan proyek dan jaminan teknis

Persoalannya tidak sebatas gaji atau waktu perekrutan, melainkan sejauh mana Al Ahli mampu menghadirkan proyek olahraga yang jelas dan sesuai dengan ambisi pelatih sekelas Conte, yang mencari peluang di mana tersedia kondisi yang tepat untuk sukses, bukan sekadar mengemban tanggung jawab di klub besar.

Pelatih Italia itu perlu mengetahui bentuk tim yang akan ia tangani, serta sejauh mana kemungkinan memperkuat posisi-posisi yang menurutnya perlu dikembangkan, di samping kejelasan kewenangan teknis dan koordinasi dengan manajemen terkait transfer.

Di tengah tekanan finansial saat ini, Al Ahli mungkin tidak memiliki kemampuan penuh untuk memenuhi seluruh kebutuhannya, dan hal itu membuka peluang perbedaan pandangan di antara kedua pihak sebelum mencapai kesepakatan.

Dengan demikian, perekrutan Conte tampaknya tidak hanya terkait dengan kemampuan teknis atau besarnya namanya, melainkan sejauh mana kesiapan Al Ahli menyediakan syarat-syarat yang membantunya menjalani pengalaman yang sukses, dan itu merupakan persamaan yang tampak rumit di tengah kondisi klub saat ini.