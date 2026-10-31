Kontroversi taruhan mencurigakan yang terkait dengan Ballon d'Or 2026 memasuki babak hukum, setelah grup Amaury, pemilik majalah "France Football", mengumumkan memulai proses pengajuan gugatan hukum untuk mengungkap latar belakang dugaan kebocoran urutan akhir penghargaan tersebut.

Menurut yang dikutip surat kabar "Le Parisien" dari grup tersebut, langkah ini diambil dengan latar belakang taruhan yang memunculkan keraguan dan menargetkan prediksi secara akurat terhadap peraih lima posisi teratas dalam urutan Ballon d'Or, di tengah pertanyaan mengenai kemungkinan sampainya informasi yang belum diumumkan kepada sejumlah penjudi sebelum hasil diungkap.

Rincian menunjukkan bahwa 12 akun yang dibuat khusus untuk tujuan ini bertaruh dengan total nilai mencapai 264 ribu dolar atas urutan yang benar untuk lima posisi teratas, yang dipuncaki Harry Kane, mengungguli Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri, dan Lionel Messi.

Menurut laporan tersebut, taruhan ini meraup keuntungan mendekati 179 ribu euro, yang menambah keraguan mengenai bagaimana urutan yang akurat itu bisa diketahui, tanpa hal itu berarti hingga kini terbukti adanya kebocoran atau manipulasi.

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"Integritas Ballon d'Or adalah prioritas mutlak"

Dalam sebuah pernyataan yang dikutip surat kabar "Le Parisien", grup Amaury menegaskan keteguhannya pada integritas penghargaan tersebut, menegaskan bahwa pemilihan pemenang dilakukan melalui pemungutan suara yang independen.

Grup tersebut mengatakan: "Sesungguhnya integritas Ballon d'Or merupakan prioritas mutlak. Dan kami ingin mengingatkan bahwa pemenang meraih Ballon d'Or setelah pemungutan suara yang independen".

Pernyataan itu menambahkan: "Kami menangani dengan sangat serius tuduhan terkait kebocoran hasil dan taruhan yang kemungkinan bersifat penipuan. Sejumlah penyelidikan tengah berlangsung untuk memverifikasi fakta dan menentukan tanggung jawab yang mungkin ada".

Penyelidikan yang dilakukan platform "Upside" mengungkap indikasi yang memunculkan lebih banyak pertanyaan mengenai 12 akun tersebut; sebab tujuh di antaranya belum pernah melakukan taruhan apa pun, sementara enam akun menempatkan taruhan pertama mereka hanya 15 menit setelah dibuat.

Data ini tetap menjadi objek pemeriksaan dan penyelidikan, sambil menunggu kejelasan apakah taruhan tersebut didasarkan pada informasi yang bocor atau pada faktor lain, serta apakah ada tanggung jawab hukum yang dapat dibuktikan.