Sebuah laporan media, Kamis hari ini, memuji hasil-hasil terbaru Real Madrid, dengan menegaskan bahwa Los Blancos "menjalani dua puluh enam hari emas" belakangan ini.

Surat kabar "Marca" menulis: "Kemenangan, kemenangan, kemenangan, kemenangan, kemenangan, kemenangan, kemenangan. Inilah rekor sempurna Real Madrid sejak kembali berkompetisi setelah jeda internasional terakhir".

Lanjutnya: "26 hari emas di mana skuat Mourinho tampil tak terkalahkan, yang memberi mereka dorongan luar biasa. Mereka menjelma menjadi mesin kemenangan. Empat kemenangan di LaLiga dan tiga di Liga Champions adalah rekor mereka yang istimewa saat ini".

Surat kabar itu melanjutkan: "Rekor sempurna mereka di liga, termasuk kemenangan di Camp Nou, memungkinkan mereka kembali bersaing memperebutkan gelar domestik. Adapun tiga kemenangan mereka di Eropa praktis telah memastikan tempat mereka di babak gugur, dan membuat mereka tinggal selangkah lagi dari mewujudkan target mereka untuk mencapai delapan besar untuk pertama kalinya. Inilah hasil langsung dari torehan tujuh kemenangan beruntun mereka".

Pertandingan berikutnya VAL LaLiga 15.00 RMA

Transformasi radikal Real Madrid

Hanya dalam waktu satu bulan, Real Madrid mengalami transformasi radikal dibandingkan tim yang memasuki jeda internasional lalu.

Saat itu, kekalahan mereka di laga derby, yang merupakan kekalahan kedua mereka musim ini, meninggalkan mereka dalam kondisi lelah. Beberapa pekan kemudian, jejak kemunduran itu lenyap, dan Real Madrid kembali ke level yang biasa mereka tampilkan di kedua kompetisi.

Kini, mereka hanya menyisakan laga di Mestalla melawan Valencia untuk melengkapi perjalanan gemilang mereka di antara dua jeda internasional. Target ambisius Real Madrid adalah meraih nilai sempurna (8 kemenangan dari 8 laga) untuk menghapus segala keraguan, dan skuat Mourinho hanya berjarak satu laga saja dari mencapai rekor sempurna yang diidamkan itu.

Sudah lama sekali sejak terakhir kali Real Madrid meraih rangkaian kemenangan panjang, dan kini akhirnya mereka kembali meraihnya.

Valverde berkomentar: "Kamu bekerja dengan tekanan yang lebih rendah, dan menikmatinya karena segalanya berjalan baik, dan besok kami kembali berlatih".

Lanjutnya: "Saya mengucapkan selamat kepada tim kami atas dua kali comeback yang kuat; ini berarti kami penuh vitalitas dan energi. Kami tahu bahwa mereka bertahan dengan sangat baik di area mereka, meninggalkan ruang bagi kami di luar kotak penalti untuk menembak... dan hari ini bola masuk ke gawang, sesuatu yang tidak selalu terjadi".

Bellingham, yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan, berbicara tentang level tim saat ini dan kepercayaan dirinya yang tinggi.

Ia berkata: "Kami telah bekerja keras untuk meraih kemenangan ini, menguasai bola, menciptakan peluang, dan bermain seperti yang kami lakukan di Liga Champions belakangan ini".