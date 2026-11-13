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Zinedine Zidane menerima tamparan nyata pertamanya sejak menangani kepemimpinan teknis tim nasional Prancis, setelah Les Bleus jatuh di hadapan Italia dengan skor 3-1, dalam laga yang mengungkap kontradiksi yang jelas dalam penampilan tim, serta memicu gelombang kritik terkait pilihan-pilihan sang pelatih Prancis, terutama setelah keruntuhan mencolok di babak kedua, yang mengubah malam yang menjanjikan menjadi malam yang layak dilupakan. Kekalahan ini bukan sekadar sandungan sesaat, melainkan membuka pintu bagi pertanyaan-pertanyaan dini tentang kemampuan Zidane untuk memaksakan gagasan-gagasannya dan mengelola detail-detail yang sulit.

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Kekalahan dari Italia menjadi kekalahan pertama Prancis di bawah kepemimpinan Zidane, dalam laga kelimanya sejak menukangi tim, setelah sebelumnya mengawali perjalanannya dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Kejatuhan di Stadion San Siro itu datang di luar dugaan, mengingat cara tim nasional Prancis memulai pertandingan, sebelum perlahan kehilangan keseimbangan dan menyerahkan inisiatif kepada lawannya, yang memanfaatkan kemunduran Les Bleus dan berhasil memaksakan tempo permainannya hingga peluit panjang, demikian menurut situs "Foot Mercato" asal Prancis.

Pada menit-menit awal, Prancis tampil sebagai tim yang sama sekali berbeda dari yang mengakhiri laga dengan kekalahan tiga gol berbanding satu gol. Michael Olise memberi tim negaranya awal yang ideal dengan mencetak gol cepat pada menit kesepuluh, di tengah gerakan ofensif yang aktif dan tekanan tinggi yang mengacaukan lini pertahanan Italia. Meski beberapa kesalahan dilakukan Malo Gusto di sisi kanan, para pemain Prancis tetap melanjutkan upaya serangan mereka, dan menunjukkan keinginan yang jelas untuk menguasai jalannya permainan.

Namun masalah sebenarnya muncul pada sentuhan akhir, setelah tim nasional Prancis gagal menerjemahkan keunggulannya menjadi gol-gol tambahan yang memberi keunggulan yang dibutuhkan. Dua percobaan Barcola dan Christopher Nkunku membentur tiang, dalam pemandangan yang merangkum absennya efektivitas serangan, sebelum tim mundur secara tajam setelah jeda istirahat. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda tekanan kolektif menghilang, dan para pemain kehilangan kemampuan menciptakan ancaman, sementara tim nasional Italia memanfaatkan ruang dan kesalahan untuk membalikkan keadaan demi keuntungannya.

Zidane di Bawah Mesin Giling Kritik

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Kekalahan itu tidak berlalu begitu saja, karena Christophe Dugarry, sahabat dekat Zidane, bergegas melontarkan kritik yang jelas terhadap penampilan tim nasional Prancis, dalam perbincangannya melalui radio "RMC", dengan menilai bahwa rencana yang disusun sang pelatih berhasil pada awalnya, tetapi kemudian runtuh secara mengkhawatirkan. Ia berkata: "Ada sebuah rencana, dan segalanya berjalan baik di awal, lalu runtuh. Ada kekurangan dalam kepercayaan, kerja, dan komunikasi, serta banyak hal lain yang perlu diperbaiki tim ini."

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Dugarry menunjukkan bahwa absennya sejumlah pilar, seperti Jules Koundé, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Aurélien Tchouaméni, dan William Saliba, jelas memengaruhi keseimbangan tim, dan menghilangkan pengalaman yang diperlukan untuk menghadapi momen-momen tekanan. Namun ia tidak menganggap absennya para pemain itu sebagai alasan yang cukup untuk menjelaskan keruntuhan tersebut, sembari menegaskan bahwa kesalahan individu dan kemerosotan fisik mengungkap besarnya pekerjaan yang masih menanti Zidane dan tim pelatihnya.

Dugarry menambahkan bahwa tim nasional Prancis perlu mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi pertandingan-pertandingan sulit, alih-alih mengandalkan keterampilan teknis semata, dengan mengatakan: "Kalian tidak bisa selalu memamerkan kemampuan teknis, melainkan harus mampu mengerahkan upaya maksimal dan ikut berperan secara efektif. Lihatlah semangat juang yang ditunjukkan para pemain Italia! Tim ini akan belajar bagaimana menderita dan menghadapi kondisi-kondisi sulit." Ia menilai bahwa apa yang terjadi pada babak kedua merupakan pukulan telak, tetapi bisa menjadi pelajaran yang diperlukan bagi tim.

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Pergantian Pemain Zidane Menimbulkan Tanda Tanya

Kritik tidak berhenti pada penampilan kolektif, tetapi meluas hingga keputusan-keputusan teknis Zidane, terutama waktu pergantian pemain dan nama-nama yang ia pilih untuk diturunkan. Pelatih Prancis itu menunggu hingga menit ke-77 untuk melakukan perubahan, sebelum memberi tiga pemain kesempatan debut internasional, yaitu Mayulu, Kroupi, dan Koumbédi. Meski pentingnya memberi wajah-wajah baru kesempatan menimba pengalaman, waktu pergantian itu menimbulkan pertanyaan apakah sang pelatih sebenarnya telah menyerah atas sulitnya membalikkan keadaan dalam skor.

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Terdapat nama-nama yang lebih berpengalaman di bangku cadangan, seperti Warren Zaïre-Emery dan Eduardo Camavinga, dan Zidane bisa saja memanfaatkan keduanya lebih awal untuk mencoba merebut kembali penguasaan lini tengah. Sang pelatih juga menuai kritik karena mempertahankan Malo Gusto meski kesulitannya tampak jelas di sisi kanan, dan tidak bergerak cepat untuk mengatasi celah yang dimanfaatkan tim nasional Italia. Dugarry berkata: "Itu keputusan Zidane, tetapi sejauh ini belum terbukti tepat. Aneh bahwa ia tidak mencoba Zaïre-Emery."

Zidane sebelumnya telah menjelaskan sikapnya terhadap pemain Paris Saint-Germain itu, dengan menegaskan keinginannya melihatnya di lini tengah, dan di posisi alaminya alih-alih menempatkannya dalam peran-peran yang berbeda. Tampaknya sang pelatih lebih memilih mengandalkan pemain yang spesialis di posisinya, sebelum beralih kepada elemen-elemen serbaguna, tetapi keyakinan ini tidak menghentikan kritik yang kian bertambah, terutama di tengah kebutuhan tim akan solusi mendesak selama pertandingan.

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Di sisi lain, Daniel Riolo, yang juga berbicara melalui radio "RMC", bergabung dalam daftar para pengkritik, dengan menilai bahwa sebagian pilihan Zidane tidak dapat dipahami, dan bahwa tim nasional tampak seolah kehilangan identitasnya selama beberapa periode pertandingan. Ia berkata: "Ada hal-hal yang tidak saya pahami, dan pilihan-pilihan Zidane menimbulkan keraguan di beberapa posisi. Kami tampil baik selama 25 menit, tetapi setelah itu kami merasa sangat kebingungan, sampai-sampai saya tidak lagi tahu siapa bermain di posisi mana, dan siapa melakukan apa."

Demikianlah, kekalahan dari Italia berubah menjadi ujian nyata pertama bagi Zidane sejak memegang kendali Les Bleus, setelah mengungkap masalah-masalah yang melampaui hasil pertandingan, dan meluas hingga keterpaduan, efektivitas, serta keputusan-keputusan teknis. Meski perjalanannya masih di tahap awal, kekalahan itu menempatkan sang pelatih di hadapan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat diabaikan, mengenai bagaimana menjaga level tim sepanjang pertandingan, menangani absennya para pemain, dan memilih waktu yang tepat untuk melakukan intervensi. Awal yang baik tidak lagi cukup, dan yang dibutuhkan sekarang adalah Zidane membuktikan bahwa ia memiliki solusi-solusi nyata ketika keadaan menjadi rumit.