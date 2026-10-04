25-1: Masih tersisakah dari El Clasico wanita selain nama dan papan nama stadion?

Tim putri Barcelona memberikan pukulan telak kepada rival mereka, Real Madrid, setelah menghancurkannya dengan skor 7-0 di Stadion Camp Nou, dalam El Clasico ke-26 antara kedua tim, meraih kemenangan terbesar dalam sejarah pertemuan mereka, sekaligus mengukuhkan keunggulan historisnya atas sang pesaing di berbagai kompetisi.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca", Barcelona menambah koleksinya menjadi 25 kemenangan berbanding satu kemenangan tunggal bagi Real Madrid dalam rekor pertemuan langsung, sementara satu pertandingan berakhir imbang, dan para pemain tim Katalan itu mencetak 99 gol, berbanding 12 gol untuk tim Kerajaan.

Di level Liga Spanyol, jurang antara kedua tim semakin melebar, di mana Barcelona meraih 12 kemenangan berbanding satu kemenangan untuk Real Madrid, dan para pemainnya mencetak 41 gol, sementara tim Kerajaan hanya mampu mencetak 5 gol, sebagai penegasan atas dominasi Katalan dalam pertemuan di kompetisi domestik.

El Clasico pertama antara kedua tim di liga digelar pada 4 Oktober 2020, dan berakhir dengan kemenangan Barcelona 4-0 di Stadion Alfredo Di Stefano, sementara satu-satunya kemenangan Real Madrid terjadi pada 23 Maret 2025, ketika mereka menang dengan skor 3-1 di Stadion Lluis Companys.

Pentingnya kemenangan tujuh gol terakhir ini tidak terbatas pada mengukuhkan keunggulan Barcelona dalam rekor pertemuan, tetapi juga tercatat dalam sejarah sebagai kemenangan terbesar tim Katalan atas rivalnya, melampaui kemenangan sebelumnya dengan skor 6-0 pada leg kedua perempat final Liga Champions Wanita, pada 2 April 2026.