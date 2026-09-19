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real madridGetty Images
Diterjemahkan oleh

24 pemain.. Mourinho kerahkan senjata Real Madrid untuk pertarungan derbi

Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
Spanyol

José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan daftar pemainnya untuk menghadapi laga derbi melawan tetangganya, Atletico, besok Minggu, pada jornada ketujuh Liga, di Stadion Metropolitano.

Real Madrid mengoleksi 15 poin di posisi runner-up Liga, unggul dua poin atas Atletico Madrid yang menempati peringkat keempat.

Situs resmi Real Madrid merilis daftar Los Blancos untuk laga besok, yang datang sebagai berikut:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois, Lunin, Sergio Mestre

Pertahanan: Raul Asencio, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Alvaro Carreras, Rudiger, Dumfries

LaLiga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Lini tengah: Jude Bellingham, Camavinga, Fede Valverde, Tchouameni, Arda Guler, Bernardo Silva, Thiago Pitarch

Lini serang: Vinicius Junior, Endrick, Kylian Mbappe, Carlos Espi, Brahim Diaz, Yan Diomande

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