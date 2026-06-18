220 juta euro?.. Mbappé mendukung kesepakatan impian bagi Real Madrid

Di saat para penggemar Real Madrid mengamati langkah-langkah besar klub selama bursa transfer, laporan-laporan media Spanyol kembali memicu pembicaraan mengenai sebuah kesepakatan yang berpotensi mengguncang Eropa.

Surat kabar Spanyol "Marca" mengungkapkan bahwa bintang Prancis Michael Oulessi kini menjadi impian terbesar di jajaran Real Madrid, mengingat keyakinan manajemen akan kemampuannya mengatasi krisis di sayap kanan, serta chemistry-nya yang sangat baik dengan rekan senegaranya, Kylian Mbappé.

Menurut laporan tersebut, manajemen Real Madrid siap mempertimbangkan tawaran besar yang mungkin melebihi 200 juta euro untuk meyakinkan Bayern Munich melepas sang pemain, dengan nilai kesepakatan yang berpotensi mencapai 220 juta euro.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Oliisi mendapat dukungan khusus dari Mbappé, setelah keduanya menunjukkan kerja sama yang luar biasa saat membela timnas Prancis, yang terakhir terlihat saat melawan Senegal di Piala Dunia 2026, ketika pemain Bayern tersebut memberikan assist kepada penyerang Real Madrid.

Mbappé tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap rekan setimnya tersebut; ia memuji kemampuannya setelah pertandingan, sambil menegaskan bahwa bermain bersamanya “sangat mudah” berkat visinya yang luar biasa di lapangan serta kemampuannya menemukan solusi di ruang sempit.

Pihak manajemen Real Madrid menilai bahwa Oulissi memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya target transfer yang ideal, terutama usianya yang masih muda, kemampuannya bermain sebagai sayap kanan, serta kualitas teknisnya yang mampu membuat perbedaan dalam pertandingan-pertandingan besar.

Di sisi lain, proses perekrutannya tampaknya sangat rumit, terutama karena Bayern München tidak berniat melepas salah satu bintang utamanya dengan mudah, yang mungkin akan mendorong Real Madrid untuk mempertimbangkan menjual salah satu pemain lini tengahnya guna mengumpulkan dana yang diperlukan jika mereka memutuskan untuk melanjutkan kesepakatan ini.

Oleh karena itu, perhatian kini tertuju pada nama-nama seperti Federico Valverde dan Aurélien Tchouaméni, yang baru-baru ini mendapat kritikan dari suporter akibat perselisihan mereka di Valdibebas; selain itu, keduanya memiliki nilai pasar yang tinggi yang dapat membantu klub membiayai kesepakatan tersebut.

Meskipun belum ada negosiasi resmi yang diumumkan hingga saat ini, nama Oulissi terus menjadi sorotan di ibu kota Spanyol, di tengah keyakinan yang semakin kuat bahwa pemain Prancis tersebut mungkin menjadi potongan yang hilang dalam proyek Real Madrid dalam beberapa tahun mendatang.

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