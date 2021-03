Ketika Erling Haaland "Lebih Besar" Dari Hampir Separuh Klub-Klub Bundesliga

Erling Haaland tak berhenti menebar sensasi di kancah Bundesliga Jerman.

Ragam rekor telah dipecahkan penyerang 20 tahun tersebut sejak mengenakan seragam Die Borussen, membuktikan betapa bintang muda Norwegia ini punya bakat di luar akal sehat.

Sabtu lalu, eks attacker RB Salzburg itu kembali mengundang decak kagum banyak pihak setelah mengemas brace untuk menyelamatkan Dortmund dari ancaman kekalahan menghadapi Koln di lanjutan Bundesliga.

Umpan jauh Emre Can, saat laga baru berumur tiga menit, mampu diselesaikan dengan apik oleh Haaland untuk membuka skor di RheinEnergieSTADION.

Di menit ke-35, The Billy Goats bereaksi. Handball yang terjadi di kotak sensitif Dortmund membuat wasit menunjuk titik putih dan Ondrej Duda yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menetralkan keadaan.

Menginjak menit ke-65, Koln malah berbalik unggul lewat manuver Ismail Jakobs.

Di titik itu, Koln tampak akan mengakhiri laga di akhir pekan ini dengan senyuman lebar. Namun, Haaland tak membiarkan tuan rumah berpesta. Jelang peluit panjang ditiup wasit, idola baru Dortmund itu mencetak gol tap-in krusial usai menerima umpan crossing Asngar Knauff, yang membuat laga berakhir skor sama kuat, 2-2.

Dortmund memang gagal lagi meraih kemenangan, tapi Haaland selalu punya cerita spesial.

Selepas pertandingan, Opta mencatat rekor unik lainnya yang dibuat penyerang jangkung nan gesit itu.

14 - @ErlingHaaland (@blackyellow) has scored 14 away goals in the #Bundesliga this season – more than Bremen (13), Hertha (13), Mainz (11), Bielefeld (10) and Schalke (8) have scored at home in 2020-21. Partycrasher. #KOEBVB pic.twitter.com/4fkteoTnmW