20 menit cukup bagi Bernal untuk mempelajari pelajaran pertama dari sang guru Rodri

Marc Bernal masuk menggantikan Pedri dalam pertandingan Barcelona di Liga Champions Eropa melawan Feyenoord pada Rabu kemarin, di menit ke-63. Pergantian ini menciptakan situasi yang tidak biasa musim ini, di mana Bernal, jebolan akademi Barcelona, dan Rodri, bintang baru Barcelona, bermain bersama untuk pertama kalinya.

Pada menit-menit awalnya di lapangan, Bernal menempati posisi hanya beberapa meter dari Rodri, di area yang biasanya diisi oleh Pedri, sedikit lebih maju beberapa meter dari peraih Ballon d'Or itu. Pemain asal Katalunya tersebut menunjukkan aktivitas yang menonjol dan keterlibatan yang efektif dalam operan-operan tim.

Kemudian, ketika Gavi masuk ke lapangan untuk menggantikan Rodri di menit ke-83, Bernal mundur ke posisi yang ia tempati dalam dua pertandingan yang ia mulai sebagai starter musim ini, yaitu posisi gelandang jangkar, sebagaimana diberitakan oleh surat kabar "Mundo Deportivo".

Pada musim lalu, saat Rodri absen, jebolan akademi ini terkadang mengisi posisi gelandang jangkar, dan bahkan dalam pertandingan fase grup Liga Champions Eropa melawan Paris Saint-Germain, ia bermain sebagai gelandang serang. Hal ini menunjukkan besarnya kepentingan dirinya dan keberagaman keterampilannya di lini tengah.

Dua puluh menit latihan ini merupakan "pelajaran tingkat lanjut" pertama bagi Bernal dari Rodri, salah satu gelandang terbaik di era saat ini. Pemain asal Katalunya dan mantan pemain Manchester City ini menegaskan kepada pelatih Hansi Flick bahwa meskipun gaya bermain mereka serupa, keduanya mampu bersinar di lini tengah Barcelona yang penuh dengan bakat.

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