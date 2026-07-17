20 juta euro membuat Tarid Inzagi menjadi perwakilan Ajax

Dewan Direksi Klub Al-Hilal yang dipimpin oleh Pangeran Nawaf bin Saad mengumumkan persetujuan resminya atas penjualan sisa masa kontrak penyerang asal Brasil, Marcos Leonardo, kepada klub Ajax Amsterdam dari Belanda.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan hari Jumat ini, Dewan Direksi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada sang pemain atas kontribusinya selama membela Al-Hilal, serta mendoakan kesuksesan dan keberuntungan baginya di klub barunya.

Leonardo telah mencatatkan rekor gol yang mengesankan bersama Al-Hilal, dengan mencetak 48 gol di berbagai kompetisi, meraih gelar Piala Khadim Al-Haramain bersama tim, serta turut serta dalam perjalanan tim di Piala Dunia Antarklub 2025.

Keputusan untuk melepas penyerang asal Brasil ini diambil berdasarkan rekomendasi teknis dari pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang telah memberitahukan kepada manajemen bahwa ia tidak lagi membutuhkan jasa sang pemain dalam skuad tim untuk musim depan.

Dalam konteks yang sama, situs resmi Ajax Amsterdam mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dengan pemain Brasil berusia 23 tahun tersebut, yang berlaku hingga 30 Juni 2031, dengan klub Belanda tersebut akan membayar biaya transfer kepada klub Saudi sebesar sedikit di bawah 20 juta euro.

Sementara itu, Jordi Cruyff, direktur olahraga Ajax, menegaskan: “Kami selalu mengagumi Marcos, dan karena itu kami senang dia bergabung dengan Ajax. Meskipun usianya masih muda, ia memiliki pengalaman yang luas.”

Ia menambahkan: “Dia telah memainkan lebih dari 250 pertandingan resmi sebagai pemain profesional dan mencetak lebih dari 100 gol. Tugas utamanya di sini adalah mencetak gol, dan kami sangat yakin dia akan melakukannya.”