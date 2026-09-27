173 menit yang mengungkap kebenaran: apakah Real Betis benar melepas "transfer Amrabat"?

Sebuah laporan media Spanyol pada hari Minggu ini menyebutkan bahwa Real Betis benar dalam keputusannya terkait pemain Maroko, Sofyan Amrabat, gelandang klub Belanda, Ajax.

Amrabat bermain musim lalu dengan seragam Real Betis sebagai pemain pinjaman dari klub Turki, Fenerbahce, sebelum akhirnya pindah ke Ajax pada musim panas lalu.

Sofyan tampil dalam 4 pertandingan bersama Ajax, salah satunya saja sebagai pemain inti, dengan total menit bermain mencapai 173 menit.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa Manuel Pellegrini, pelatih Real Betis, ingin memulangkan Amrabat pada musim panas lalu, tetapi klub menolak untuk mendobrak batas gajinya demi merampungkan kesepakatan itu, dan pada akhirnya pemain Maroko tersebut menandatangani kontrak dengan Ajax.

Surat kabar itu menambahkan: "Para pendukung Real Betis menyaksikan seorang gelandang istimewa lepas dari genggaman mereka, pemain yang menjadi tulang punggung utama pada musim lalu."

Surat kabar tersebut melanjutkan: "Meski demikian, bintang Maroko itu gagal beradaptasi dengan Ajax Amsterdam sejauh ini, dan terlihat mengalami penurunan performa."

Ditambahkan pula: "Sofyan hanya sekali memulai pertandingan sebagai pemain inti bersama Ajax, dengan rata-rata sekitar 25 menit pada pertandingan lainnya, tanpa mampu memantapkan dirinya dalam susunan pemain inti."

Surat kabar itu menutup: "Oleh karena itu, waktu telah membuktikan kebenaran pandangan Betis, yang memutuskan untuk tidak merampungkan kesepakatan Amrabat, yang hingga kini belum sepenuhnya mapan."