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Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, masuk ke dalam daftar bersejarah di Liga Champions yang dipuncaki Lionel Messi asal Argentina, legenda Barcelona yang kini bermain untuk Inter Miami.

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Real Madrid membalikkan ketertinggalan satu gol dari tamunya, PSV Eindhoven, menjadi kemenangan telak 5-1 pada Selasa malam dalam fase liga Liga Champions.

Gol-gol Real Madrid dicetak oleh Federico Valverde (menit ke-50), Jude Bellingham (menit ke-60), Kylian Mbappe (menit ke-64 dan ke-84), serta Vinicius Junior (menit ke-87).

Menurut harian "Mundo Deportivo", berkat gol pertamanya ke gawang PSV Eindhoven, Kylian Mbappe asal Prancis (27 tahun 339 hari) menjadi pemain termuda kedua dalam sejarah yang mencapai 75 gol di Liga Champions, hanya kalah dari Lionel Messi asal Argentina, yang mencapai angka tersebut pada usia 27 tahun 169 hari.

Ia mencatatkannya lewat gol pada menit ke-64, gol ketiga yang menenangkan para pemain Real Madrid yang sempat tertinggal. Setelah itu, tercipta tiga gol dalam sepuluh menit di babak kedua yang menuntaskan satu lagi kebangkitan di pentas Eropa (5-1 saat peluit akhir dibunyikan).

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Kapten Real Madrid, Fede Valverde, memujinya seusai laga: "Merupakan suatu kehormatan bagi kami memilikinya di tim. Ia adalah teladan, dari cara ia bekerja, berlatih, hingga gaya hidupnya sehari-hari. Di lapangan, kami berusaha keras memberikan segala yang kami bisa kepadanya agar ia mencetak gol, dan agar Real Madrid menang."

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Penyerang asal Paris itu telah mencetak 19 gol musim ini bersama Real Madrid: 13 gol di LaLiga (rata-rata satu gol per pertandingan) dan 6 gol di Liga Champions, dengan selalu mencetak setidaknya satu gol di setiap lima pertandingan yang telah ia jalani. Ia juga merupakan pemain yang paling sering diturunkan Jose Mourinho, karena belum absen di satu pun pertandingan resmi sejauh ini dan tidak pernah ditarik keluar sebelum menit ke-80.

Namun, rekor tersebut masih dipegang Lionel Messi, yang bukan hanya menjadi pemain termuda dalam sejarah yang mencapai 75 gol di turnamen antarklub paling bergengsi di benua itu, tetapi juga yang pertama meraih pencapaian tersebut, tanpa ada seorang pun yang mendahuluinya.

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Hal itu terjadi pada 10 Desember 2014, dalam laga fase grup Liga Champions melawan Paris Saint-Germain di Barcelona. Kala itu, gol sang pemain Argentina memicu kebangkitan timnya dari ketertinggalan 0-1 menjadi kemenangan 3-1.

Cristiano Ronaldo, Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Sejarah Turnamen

Setelah Messi, dan tidak termasuk Mbappe, tiga pemain lain juga telah mencapai 75 gol di Liga Champions, tetapi mereka lebih tua daripada sang pemain Argentina.

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Daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini dipuncaki Cristiano Ronaldo dengan 140 gol, disusul Messi (129), Robert Lewandowski (109), Karim Benzema (90), dan Kylian Mbappe (76).

Di antara mereka, Messi dan Lewandowski membutuhkan lebih sedikit pertandingan dibanding Mbappe (yang menjalani laga ke-103 melawan PSV Eindhoven) untuk mencapai 75 gol: 92 untuk sang pemain Argentina dan 97 untuk pemain Polandia itu. Selain itu, pemain Prancis tersebut telah mencetak gol dalam tujuh laga beruntun di Liga Champions, sehingga total golnya menjadi 26 gol dalam 29 pertandingan sejak bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2014.

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Mbappe sudah mencatatkan satu rekor Eropa musim ini. Pada 14 Oktober, saat tampil sebagai pemain inti dalam kemenangan 4-3 timnya atas Roma, ia menjadi pemain termuda dalam sejarah (27 tahun 298 hari) yang mencapai 100 pertandingan di Liga Champions, melampaui rekor Lionel Messi, yakni 28 tahun 84 hari.

Penyerang asal Prancis itu melakoni debut di Liga Champions pada 27 September 2016. Saat itu, Monaco menjamu Bayer Leverkusen, dan Mbappe, yang kala itu berusia 17 tahun, masuk pada menit ke-77 menggantikan Bakayoko.

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Laga berakhir imbang 1-1 dan Kylian tidak mencetak gol, tetapi ia menjebol gawang lawan pada laga pertamanya sebagai pemain inti setelah itu.