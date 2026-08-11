"15 Menit yang Mengubah Segalanya": Enrique Ungkap Rahasia Keputusannya dan Pasang Target Mustahil

Pelatih asal Spanyol, Luis Enrique, yang menangani Paris Saint-Germain, menegaskan keinginannya untuk bertahan bersama klub Prancis tersebut untuk waktu yang lama, sekaligus mengakhiri spekulasi seputar masa depannya, meski kontraknya saat ini mendekati akhir pada tahun 2027. Ia menegaskan bahwa proyek Paris masih menjadi pengalaman paling menarik baginya sepanjang kariernya sebagai pelatih.

Luis Enrique mengatakan, dalam pernyataan kepada situs resmi Asosiasi Sepak Bola Eropa, bahwa ia berharap bisa bertahan bersama Paris Saint-Germain untuk beberapa tahun mendatang. Ia mengungkapkan bahwa hubungannya dengan klub, manajemen, dan para suporter memberinya motivasi untuk terus bekerja, dan bahwa ia berniat mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menjaga tim tetap berada di puncak sepak bola Eropa.

Enrique mulai menangani Paris Saint-Germain pada tahun 2023, dan dalam waktu singkat berhasil membawa tim ke fase kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah bersamanya meraih gelar Liga Champions Eropa dua kali, menjadikan klub Prancis itu salah satu kekuatan paling menonjol yang bersaing di kancah Eropa.

Pelatih asal Spanyol itu berbicara tentang periode setelah gelar Liga Champions Eropa terakhir, menjelaskan bahwa ia mendapatkan cuti selama 7 pekan yang dihabiskannya bersama keluarga, dalam upaya menjauh dari tekanan sepak bola. Namun ia mengakui bahwa memutus hubungan sepenuhnya dari pekerjaan hampir mustahil bagi seorang pelatih di level ini, karena komunikasi yang terus berlangsung dan keputusan-keputusan yang harus diambil selama periode transfer serta persiapan menghadapi musim baru.

Enrique menolak disebut sebagai "jenius" meski telah meraih kesuksesan besar bersama Paris Saint-Germain, dengan menegaskan bahwa rahasia perkembangannya tidak berkaitan dengan bakat luar biasa, melainkan dengan kecintaannya pada kompetisi serta keinginannya yang terus-menerus untuk meningkatkan performa dan mengembangkan hubungannya dengan para pemain dan tim.

Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa ia berusaha meyakinkan para pemainnya alih-alih sekadar memberi perintah, menganggap bahwa pemahaman terhadap permainan dan kemampuan menjelaskannya secara sederhana kepada para pemain merupakan salah satu faktor terpenting yang membantunya mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Ia menekankan bahwa keinginan untuk terus berkembang inilah yang menggerakkannya bahkan setelah meraih gelar-gelar terbesar.

Enrique berpendapat bahwa tantangan berikutnya bagi Paris Saint-Germain adalah mempertahankan posisinya di antara tim-tim besar Benua Eropa, setelah tim tersebut beralih dari fase ketika mereka tidak dipandang sebagai kandidat utama juara Liga Champions Eropa menjadi salah satu kandidat paling menonjol untuk meraih gelar tersebut.

Pelatih asal Spanyol itu menunjukkan bahwa timnya kini memiliki peluang bersejarah untuk menyamai pencapaian Real Madrid, melalui kemenangan gelar Liga Champions Eropa untuk ketiga kalinya secara beruntun, dengan menegaskan bahwa target ini menjadi motivasi luar biasa bagi para pemain dan staf kepelatihan, dan bahwa tim tidak ingin sekadar puas dengan apa yang telah diraih di masa lalu.

Enrique menegaskan bahwa mempertahankan puncak jauh lebih sulit daripada mencapainya, dengan menjelaskan bahwa Paris Saint-Germain kini dituntut untuk bekerja lebih keras demi mempertahankan posisi barunya, setelah meraih rasa hormat dari para pesaing dan berubah menjadi tim yang tidak bisa dikesampingkan dari perhitungan gelar Eropa.

Dalam pembicaraannya tentang pengalamannya bersama klub Paris, Enrique mengungkapkan bahwa proyek Paris Saint-Germain adalah yang paling menarik baginya di antara proyek-proyek kepelatihannya, dengan mengenang momen pertemuannya dengan penasihat sepak bolanya, Luis Campos, yang menurutnya hanya membutuhkan 15 menit untuk menemukan adanya kecocokan penuh dalam visi di antara mereka berdua.

Pelatih itu menegaskan bahwa ia merasa nyaman di dalam klub, seraya mengatakan bahwa ia menikmati memulai setiap musim di tengah dukungan manajemen dan para suporter, dan bahwa ia berharap dapat terus bekerja serta meraih lebih banyak kemenangan, meski menyadari sulitnya mengulang kesuksesan yang telah diraih tim selama tahun-tahun terakhir.