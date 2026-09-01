139 hari absen berakhir dengan ledakan: Alcaraz kembali lewat pintu besar

Petenis Spanyol Carlos Alcaraz kembali ke ajang tenis dengan penuh kekuatan setelah meraih kemenangan meyakinkan atas petenis Rusia Roman Safiullin dengan skor 3 set tanpa balas, yakni 6-4, 6-4, dan 6-4, pada babak pertama turnamen Amerika Terbuka, sekaligus menegaskan kesiapannya untuk berkompetisi usai absen panjang akibat cedera.

Alcaraz menjalani pertandingan tunggal pertamanya sejak 139 hari lalu, setelah cedera pada pergelangan tangan membuatnya menjauh dari lapangan sejak April lalu, di tengah kondisi penuh penantian mengenai levelnya dan kemampuannya untuk kembali dengan cepat ke atmosfer kompetisi besar.

Petenis Spanyol itu tampil dalam kondisi baik sepanjang pertandingan, memanfaatkan salah satu senjata paling menonjolnya, yakni pukulan forehand yang kuat, yang darinya ia mencetak lebih dari 20 pukulan penentu. Ia juga sukses memanfaatkan poin break servis pada momen-momen penting menghadapi lawannya asal Rusia tersebut.

Alcaraz menuntaskan set pertama dengan skor 6-4, setelah mematahkan servis Safiullin pada game ketujuh melalui pukulan forehand yang kuat, kemudian menjaga servisnya pada momen-momen krusial hingga menempatkan dirinya di posisi unggul.

Pada set kedua, Alcaraz memulai dengan kehilangan servisnya, tetapi ia dengan cepat membalas dengan mematahkan servis lawannya pada game ketiga, sebelum kembali mengungguli lawannya pada game ketujuh melalui pukulan akurat di garis, hingga menuntaskan set dengan skor yang sama.

Petenis Spanyol itu memaksakan dominasinya pada set ketiga, memanfaatkan kekuatan serangannya, dan sukses mematahkan servis Safiullin dengan pukulan forehand yang kuat, sebelum menjaga keunggulannya hingga menuntaskan pertandingan dengan 3 set beruntun.

Alcaraz mengatakan usai pertandingan: "Lima bulan terakhir sangat sulit bagi saya. Saya merindukan kompetisi, penonton, dan energinya. Saya rindu berkompetisi, saya rindu segalanya."

Sebelumnya, Alcaraz menjalani persiapan singkat menjelang turnamen melalui ajang ganda campuran bersama Serena Williams pekan lalu, sebelum kembali ke ajang tunggal di tengah sambutan meriah dari penonton lapangan Arthur Ashe yang menyambut kepulangannya ke turnamen besar.

Alcaraz mengakui bahwa ia merasakan sejumlah keraguan selama pertandingan, dengan mengatakan: "Ada sejumlah keraguan selama pertandingan, saya tidak akan berbohong. Saya berusaha melupakan segalanya, dan saya berusaha menikmatinya."

Dengan kemenangan ini, Alcaraz memesan tempatnya di babak kedua turnamen, di mana ia akan menghadapi petenis Portugal Jaime Faria, dalam ujian baru bagi sejauh mana ia telah memulihkan levelnya setelah masa absen yang panjang.