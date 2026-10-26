124 tahun: Bintang Real Madrid ukir sejarah di atas puing-puing Barcelona

Kemenangan Real Madrid atas rival abadinya, Barcelona, bukan sekadar tiga poin dalam perburuan gelar La Liga, melainkan menyimpan sebuah pencapaian bersejarah yang akan terpahat dalam catatan El Clasico, setelah salah satu bintang Los Blancos memanfaatkan malam keunggulan Madrid itu untuk menuliskan namanya dengan tinta emas dalam sejarah laga paling klasik di sepak bola Spanyol.

Menurut laporan yang dirilis situs Tribuna, kiper Real Madrid asal Ukraina, Andriy Lunin, mencatatkan namanya dalam sejarah, setelah menjadi kiper pertama dalam 124 tahun sejarah El Clasico yang meraih setidaknya 4 kemenangan dalam lima pertandingan pertamanya menghadapi Barcelona.

Pencapaian ini diraih usai kemenangan Real Madrid atas rival Katalannya dengan skor 2-1, kemarin Minggu, dalam ajang La Liga, sehingga kiper Ukraina itu kian memperkuat rekor istimewanya dalam duel kedua tim.

Lima pertandingan di mana Lunin mengawal gawang Real Madrid menghadapi Barcelona menghasilkan empat kemenangan bagi Los Blancos, diawali dengan kemenangan 3-1 pada Oktober 2022, lalu kemenangan 4-1 pada Januari 2024, dan 3-2 pada April di tahun yang sama, sebelum kembali unggul dengan skor 2-1 pada Oktober 2026.

Adapun satu-satunya kekalahan yang dialami Real Madrid dengan kehadiran kiper Ukraina itu terjadi pada Oktober 2024, ketika Los Blancos tumbang dengan skor telak 4-0 dari Barcelona.

Dengan demikian, Lunin mengukuhkan posisinya dalam catatan duel kedua rival, memanfaatkan kemenangan terakhir yang memberi Real Madrid keunggulan baru atas lawan tradisionalnya.

Pencapaian ini memberikan dorongan moral tambahan bagi Lunin, di saat kiper cadangan Los Blancos tersebut terus membuktikan kemampuannya tampil dalam laga-laga besar, hingga namanya kini terkait dengan sebuah rekor bersejarah baru dalam salah satu kompetisi paling terkenal dan paling menegangkan di dunia sepak bola.











