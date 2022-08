12 Klub Liga 1 Berpartisipasi Di IFeLeague 1 2022

Arema FC merupakan juara bertahan dalam ajang tersebut.

Gelaran kompetisi sepakbola virtual Liga 1, IFeLeague 1 Indonesia kembali bergulir di tahun 2022. Ada nuansa baru dalam gelaran kali ini.

Pertama, ada Nusapay menjadi ekslusif sponsor. Tak hanya Nusapay, Vidio.com (official streaming platform), Viewsonic (official gaming monitor partner), TikTok Indonesia (official content partner), dan Kopi Bajawa Flores Depok (official reguler league venue partner) yang juga mendukung IFeL kali ini.

“IFeL tahun 2021 resmi ditunjuk oleh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru sebagai operator liga virtual indonesia. Tahun ini merupakan tahun ketiga penyelenggaraan IFeLeague 1 diadakan. Kali ini, kami ingin IFeL jadi liga terbaik di dunia dan benchmark bagi negara-negara lain. Player-player kita bisa dikontrak oleh klub luar negeri bahkan Eropa,” kata CEO Indonesia IFeLeague 1, Wiramahesa Putra Sutopo di Nara Senopati, Selasa (30/8).

“Nusapay bekerja sama dengan IFeL untuk memperkenalkan masyarakat umum terkait sistem pembayaran Nusapay yang bisa offline dan online. Semoga gelaran IFeL ini bisa mengenalkan atlet-atlet eSports bangsa Indonesia dikenal di mata dunia. Semoga Nusapay IFeleague1 berjalan lancar,” tambah Koordinator Sistem Manajemen Keamanan Informasi Nusapay, Desi Yati.

Kedua, nuansa baru Nusapay IFeLeague 1 2022 adalah soal sistem regulasi. Di mana IFeLeague1 masuk dalam gelaran resmi kompetisi Pengurus Besar eSports Seluruh Indonesia (PBeSI), dan berkerja sama dengan Garudaku.

“Kita sangat senang dengan Nusapay IFeLeague 1. IFeL satu-satunya liga resmi yang diakui PBeSI. Sepakbola paling favorit digemari bagi generasi digital,” kata Sekjen PBeSI, Frenky Ong.

“Garudaku platform resmi PBeSI, menjalankan operator regulasi dan undang-undang keolahragaan. Jadi sekarang kalau ada kompetisi eSports yang tidak di bawah PBeSI dan Garudaku, boleh dilapor ke kantor polisi. Karena belakangan ini kompetisi eSports banyak yang liar. Mereka tidak terdaftar, hak-hak si atlet yang illegal,” kata Direktur Garudaku, Diana Sutrisno.

“Selain itu, Garudaku juga melakukan data bank atlet. Nantinya data atlet terdata, misalnya untuk pengiriman luar negeri, seleksi nasional, hingga pelatihan nasional berdasarkan gamenya masing-masing. Jadi ada wajah-wajah baru yang menghiasi olahraga eSports. Dari lapisan masyarakat manapun bisa jadi atlet.”

“Karena kita mau ekosistem jadi satu. Benefitnya nanti IFeL menjadi jalur resmi untuk ikut kualifikasi Bali World Esports Championship, Piala Dunia-nya eSports,” tambahnya.

IFeLeague1 2022 kali ini diikuti oleh 12 klub Liga 1, yakni Arema FC, Bali United, Borneo FC Samarinda, Bhayangkara FC, Dewa United FC, Persita Tangerang, Persis Solo, PSM Makassar, Persik Kediri, PSS Sleman, PSIS Semarang, dan RANS Nusantara FC.

IFeLeague 1 2022 akan dimulai pada 3 September mendatang. Ada 12 pekan dalam gelaran IFeL kali ini.

Ferry Gumilang dari Arema FC menjadi juara bertahan. Spesialnya lagi, nuansa baru Nusapay IFeLeague 1 2022 lainnya ada pemain asing, yakni Yos Sonneveld (PSIS Semarang) dan Guilherme Fonsesca (RANS Nusantara FC).