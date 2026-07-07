108,5 juta euro menanti... Real Madrid merencanakan bursa transfer dengan cerdas

Real Madrid mengalami pekan yang relatif tenang di bursa transfer, namun di balik ketenangan tersebut terdapat sejumlah isu penting yang berkembang, mulai dari penyelesaian kontroversi terkait minat klub untuk merekrut Enzo Fernández, hingga strategi baru yang menghasilkan keuntungan finansial besar bagi klub dari para lulusan akademinya, hingga penetapan prioritas bursa transfer, yang dimulai dengan penjualan sejumlah pemain sebelum mempertimbangkan rekrutan baru.

Pada hari Jumat, Real Madrid dengan tegas membantah adanya minat untuk merekrut gelandang Chelsea, Enzo Fernández. Meskipun pemain berusia 25 tahun itu terbuka terhadap gagasan pindah ke klub "Los Blancos", sumber-sumber tingkat tinggi di dalam Real Madrid menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak pernah dibahas oleh manajemen, sebuah langkah yang mencolok setelah klub mengeluarkan pernyataan resmi untuk membantah kabar tersebut—sesuatu yang jarang terjadi.

Terlepas dari isu ini, pekan ini relatif tenang terkait bursa transfer, karena sumber di dalam klub menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah menyelesaikan sejumlah penjualan pemain sebelum bergerak untuk merealisasikan kesepakatan baru, setelah merekrut bek tengah Ibrahima Konaté, bek kiri Mark Kokorela, gelandang Bernardo Silva, dan bek kanan Denzel Dumfries.

Real Madrid secara resmi mengumumkan, pada hari Minggu, perekrutan pemain internasional Belanda Denzel Dumfries yang berusia 30 tahun, meskipun presiden klub Florentino Pérez telah mengungkap kesepakatan tersebut sebelumnya selama kampanye pencalonannya kembali pada bulan Juni.

Kesepakatan Nico Baz... Model Baru Kebijakan "Pembelian Kembali"

Sumber-sumber “The Athletic” di dalam Real Madrid berpendapat bahwa kesepakatan terbaru dengan klub Como dari Italia mengenai Nico Baz merupakan contoh ideal dari strategi klub dalam menangani talenta-talenta akademi.

Kesepakatan ini memungkinkan pemain berusia 21 tahun tersebut untuk terus berkembang bersama klubnya saat ini, sementara Real Madrid tetap memegang kendali atas masa depannya. Berdasarkan kesepakatan baru ini, Como akan membayar 60 juta euro untuk membatalkan klausul pembelian kembali sebelumnya dan persentase bagi hasil yang tercantum dalam kontrak transfer pemain pada tahun 2024, sementara Real Madrid akan mendapatkan klausul baru yang memberinya hak untuk membeli kembali pemain tersebut seharga 80 juta euro mulai musim panas 2027.

Pihak manajemen klub menilai bahwa formula ini memberikan manfaat baik secara olahraga maupun finansial, terutama karena transfer Baz bukanlah satu-satunya kesepakatan yang menghasilkan keuntungan bagi Real Madrid musim panas ini.

Klub ini juga memperoleh 50% dari nilai transfer Víctor Muñoz ke Liverpool, yang mencapai 40 juta euro, serta mendapat keuntungan dari transfer permanen Alex Jiménez ke Bournemouth senilai 12,5 juta euro, ditambah 3,5 juta euro setelah Getafe mengaktifkan opsi pembelian Mario Martín usai masa peminjamannya berakhir.

Dan jika Bournemouth berhasil menyelesaikan kesepakatan perekrutan Álvaro Rodríguez—yang sebelumnya diungkap oleh “The Athletic” bahwa negosiasinya telah mencapai tahap lanjut—Real Madrid akan menerima tambahan 12,5 juta euro.

Meskipun klub Como tidak akan membayar nilai transfer tersebut secara sekaligus, total pendapatan potensial dari transaksi-transaksi ini mencapai 108,5 juta euro, dengan kemungkinan angka tersebut meningkat jika pemain-pemain lain lulusan akademi, seperti Mario Gela, Antonio Blanco, dan Sergio Arribas, pindah klub, karena Real Madrid masih memiliki bagian dari nilai penjualan kembali mereka.

Meskipun penjualan pemain menjadi prioritas saat ini, Real Madrid terus memantau pasar dengan cermat. Menurut laporan “The Athletic” sebelumnya, klub sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk memperkuat lini pertahanan, lini tengah, dan lini serang, berdasarkan rekomendasi pelatih José Mourinho.

Di sisi lain, beberapa pihak di dalam klub berpendapat bahwa tim sebenarnya sudah memiliki banyak pilihan di lini tengah, yang mungkin mengurangi kebutuhan untuk merekrut pemain baru di posisi tersebut.

Siapa saja pemain yang kemungkinan akan hengkang?

Dani Ceballos adalah pemain terbaru yang hengkang setelah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk mengakhiri kontraknya secara damai setahun sebelum masa berlakunya berakhir. Namun demikian, klub masih mempertimbangkan kemungkinan kepergian pemain lain, terutama bek kiri Fran García dan bek tengah Raúl Asensio, yang masa depannya masih menjadi sorotan.

Spekulasi mengenai masa depan Eduardo Camavinga juga kembali muncul, namun sumber-sumber yang dekat dengan sang pemain menegaskan bahwa keinginannya tetap untuk bertahan bersama Real Madrid, mengingat kontraknya berlaku hingga musim panas 2029.

Sementara itu, sejumlah talenta dari akademi klub sedang mempertimbangkan pilihan masa depan mereka dan kemungkinan hengkang, di antaranya bek tengah Juan Martínez, gelandang bertahan Jorge Cistero, dan gelandang serang César Palacios.

Terlepas dari spekulasi tersebut, ketiga pemain tersebut diperkirakan akan bergabung dalam sesi latihan tim untuk mempersiapkan musim baru, yang akan dimulai pada 13 Juli di bawah asuhan pelatih José Mourinho.