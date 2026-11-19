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Real Madrid akan memulangkan Nico Paz ke ibu kota Spanyol pada musim panas mendatang, demikian klaim stasiun radio Spanyol CADENA COPE.

Nico Paz merupakan pemain bintang utama Como 1907. Di Serie A, pemain asal Argentina itu mencetak tiga gol dan menyumbang tiga assist dalam sepuluh pertandingan.

Di Liga Champions, gelandang berusia 22 tahun itu tampil lebih gemilang lagi. Dalam empat pertandingan, ia mencetak tiga gol dan lima kali menjadi pemberi assist.

Musim panas lalu, Real Madrid menjual Nico Paz ke Como seharga 66 juta euro, setelah ia bermain untuk klub tersebut dengan status pinjaman pada musim sebelumnya.

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Sebenarnya, Real Madrid ingin memulangkannya pada musim panas lalu, tetapi sang pemain memilih bertahan lebih lama di Como. Di sana, ia bisa terus mengembangkan diri.

Los Blancos menyetujui keinginan Nico Paz, tetapi menyertakan opsi pembelian kembali senilai 80 juta euro.

Musim panas ini, raksasa Spanyol tersebut berencana mengaktifkan opsi itu. Keputusannya disebut sudah ditetapkan dan Como telah diberi tahu.

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Nico Paz menempuh seluruh jenjang akademi Real Madrid. Ia bahkan sudah tampil delapan kali bersama tim utama sebelum pindah ke Como.