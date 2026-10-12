100 juta: Chelsea bersiap untuk transfer luar biasa

Chelsea bersiap bergerak agresif pada bursa transfer musim dingin untuk mendatangkan sebuah transfer penting guna memperkuat lini tengah.

Menurut laporan situs TEAMtalk, keyakinan para pejabat Chelsea semakin meningkat terhadap kemungkinan menuntaskan perekrutan bintang Bournemouth, Alex Scott, pada Januari, di tengah anggapan bahwa pemain berusia 23 tahun itu akan sulit menolak kesempatan pindah ke klub London tersebut, yang siap memenuhi tuntutan finansial tinggi dari Bournemouth.

Scott baru-baru ini menarik perhatian setelah menjalani dua pertandingan internasional pertamanya bersama timnas Inggris, namun ia mengalami cedera paha selama penampilan internasional terakhirnya, dan diperkirakan akan absen dari lapangan hingga lima pekan.

Bournemouth sebelumnya menolak melepas gelandang tersebut pada bursa transfer musim panas lalu, tetapi posisi mereka kini menjadi lebih rumit, menurut laporan itu, mengingat tersisa dua tahun hingga berakhirnya kontraknya, yang dijadwalkan habis pada musim panas 2028, dan ia belum menyetujui perpanjangan hingga kini.

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Chelsea meyakini Scott akan menjadi tambahan yang cocok bagi proyek tim, dengan adanya sekelompok talenta muda, di samping kesempatan bekerja di bawah arahan pelatih Xabi Alonso, serta bermain bersama nama-nama seperti Cole Palmer dan Morgan Rogers.

Klub London itu menilai faktor-faktor tersebut dapat memberi mereka keunggulan dalam perburuan tanda tangan pemain itu. Namun Bournemouth masih berharap bisa membujuk Scott untuk menandatangani kontrak baru, yang mungkin mencakup klausul penalti serupa dengan yang disertakan klub dalam kontrak Antoine Semenyo sebelum kepindahannya ke Manchester City dengan nilai 62,5 juta pound sterling.

Menurut TEAMtalk, Bournemouth tidak akan melepas Scott dengan mudah, dan menargetkan memperoleh dana mendekati 100 juta pound sterling, setara sekitar 118 juta euro, sebuah nilai yang akan menjadi rekor dalam sejarah penjualan pemain klub tersebut.

Bournemouth mendasarkan perhitungan finansialnya pada usia para pemain berpotensi besar dan pengalaman mereka di Liga Premier Inggris, dengan merujuk pada nilai transfer Elliot Anderson, Moises Caicedo, dan Declan Rice.

Meski demikian, transfer ini masih bergantung pada kemampuan Chelsea memenuhi tuntutan finansial tersebut, serta sejauh mana kesiapan Bournemouth melepas pemainnya di tengah musim, di samping sikap Scott sendiri terkait kepindahan pada Januari alih-alih menunggu hingga musim panas mendatang.