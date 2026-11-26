Bagikan Ikuti GOAL di Google

Florentino Perez, presiden Real Madrid, bersiap menjalankan proyek ekonomi besar yang dapat mengubah struktur komersial klub dengan mendirikan perusahaan baru yang nilainya ditaksir sekitar 10 miliar euro, sementara klub tetap memegang saham terbesar. Langkah ini memerlukan persetujuan para anggota sebelum dapat diberlakukan.

Iklan

Saat berbicara kepada para anggota klub pada Sabtu lalu, Perez menegaskan bahwa masa depan Real Madrid akan tetap berada di tangan para anggotanya saja. "Nasib Real Madrid akan ditentukan oleh para anggota semata. Selalu seperti itu, dan akan tetap seperti itu," ujarnya, menunjukkan komitmennya terhadap sistem kepemilikan klub meski ada perubahan yang tengah ia rencanakan.

Proyek ini muncul di tengah kekhawatiran Perez akan adanya ancaman dari luar yang menyasar Real Madrid , alasan yang juga mendorongnya menyerukan pemilihan lebih awal pada musim panas lalu, hanya satu setengah tahun setelah ia terpilih kembali sebagai presiden klub.

Menurut harian "Mundo Deportivo", rencananya adalah mendirikan perusahaan komersial baru bernama "Real Madrid Madridistas SL" yang akan mengelola aktivitas dan bisnis inti klub. Real Madrid akan mempertahankan 80 hingga 90% sahamnya, sementara seorang investor eksternal akan memperoleh porsi antara 5 hingga 10%, dengan angka yang menurut gambaran saat ini akan ditetapkan di 5%.

Berdasarkan valuasi awal perusahaan, investor tersebut akan menyuntikkan sekitar 500 juta euro untuk mendapatkan 5%, atau 1 miliar euro jika memiliki 10%. Dengan begitu, klub dapat memperoleh investasi besar tanpa harus berubah menjadi perseroan olahraga terbuka atau melepaskan kendali atas entitas baru tersebut.

Iklan Iklan

Rencana tersebut sudah mendapat dukungan dewan direksi Real Madrid, dan perusahaan itu juga telah terdaftar secara resmi. José Ángel Sánchez, direktur umum klub sekaligus anggota dewan direksi, menjabat sebagai direktur tunggalnya, dan bisnis inti klub akan dialihkan ke perusahaan tersebut saat proyek ini dijalankan.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 ALA Tonton

Namun, Perez membutuhkan persetujuan majelis umum sebelum mengajukan proyek ini dalam referendum kepada para anggota Real Madrid. Ia harus meraih dukungan mayoritas untuk melanjutkan langkah yang dapat menjadi transformasi penting bagi masa depan ekonomi klub tersebut.

Rapat Sabtu lalu bukanlah momen yang tepat untuk mengangkat isu ini, karena perhatian tersedot oleh penunjukan legenda tenis Spanyol Rafa Nadal ke dewan direksi. Ia bergabung dengan Anas Laghrari dan José Ángel Sánchez sebagai sosok-sosok yang paling dipercaya Perez.