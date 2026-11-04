10 Klub dan 10 Timnas: Persaingan Sengit Arab Memperebutkan Penghargaan CAF

Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengumumkan daftar nominasi untuk penghargaan klub terbaik dan tim nasional terbaik di Afrika tahun 2026, dengan kehadiran kuat dari klub dan tim nasional Arab.

Daftar nominasi penghargaan klub terbaik di Benua Hitam mencakup 10 klub, dipimpin oleh Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan, pemegang gelar Liga Champions Afrika, serta USM Alger dari Aljazair, juara Piala Konfederasi Afrika.

Daftar tersebut juga memuat CR Belouizdad yang juga berasal dari Aljazair, ditambah tiga klub Maroko yaitu AS FAR, Olympique Safi, dan RS Berkane.

Daftar ini juga mencakup: Zamalek dari Mesir, AS Maniema Union (Republik Demokratik Kongo), Al Hilal (Sudan), dan Esperance (Tunisia).

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Nominasi penghargaan tim nasional terbaik di Afrika 2026

Pada kategori tim nasional terbaik, sepuluh tim bersaing memperebutkan penghargaan ini, yang paling menonjol adalah tim nasional Maroko juara Piala Afrika 2025, runner-up Senegal, tim nasional Mesir yang masuk nominasi setelah mencapai babak 16 besar di Piala Dunia 2026, serta Tanjung Verde yang mencapai babak 32 besar di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, di samping Aljazair dan Tunisia.

Daftar tersebut dilengkapi oleh tim nasional Ghana, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, dan Afrika Selatan.

Upacara penyerahan penghargaan CAF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7 Desember di kota Lagos, Nigeria, di mana para pemenang berbagai kategori akan diumumkan setelah berakhirnya tahap nominasi.

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